Asya ülkelerinde salgın etkisini sürdürüyor

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya ve Malezya'da, koronavirüs salgını etkisini sürdürüyor. Son 24 saatte Pakistan'da 2 bin 28, Endonezya'da 5 bin 353 ve Malezya'da 8 bin 209 kişinin testi pozitif çıktı.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 2 bin 28 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 926 bin 695’e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 92 artışla 21 bin 22’ye, iyileşenlerin sayısı 852 bin 574’e çıktı.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 5 bin 353 artarak 1 milyon 837 bin 126’ya yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 187 artarak 51 bin 95'e, iyileşenlerin sayısı 11 bin 92 artarak 1 milyon 691 bin 593’e çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre son 24 saatte 8 bin 209 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 595 bin 374'e yükseldi.

Bugün 7 bin 49 kişi daha virüsü yenerken iyileşen kişi sayısı 508 bin 947 oldu.

Son 24 saatte 103 kişinin COVID-19 nedeniyle hayatını kaybettiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıpları 3 bin 96'ya ulaştı.

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03/06/2021 16:05