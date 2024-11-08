Ata Demirer: Kader gayrete aşıktır

Ata Demirer, komedyenliğe başlangıç hikâyesini Brand Week İstanbul sahnesinde anlattı.

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08/11/2024

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Ata Demirer: Kader gayrete aşıktır

Ata Demirer, komedyenliğe başlangıç hikâyesini Brand Week İstanbul sahnesinde anlattı.

BRAND WEEK’İN ONUR KONUĞU

 İş dünyası, marka ve yaratıcı endüstri profesyonellerini buluşturan Brand Week İstanbul, önceki gün Haliç Kongre Merkezi’nde başladı. İlk günün finalinde, onur konuğu olarak Ata Demirer sahneye çıktı.

Düzenlenen söyleşide komedyenliğe başladığı yıllardan bahseden Ata Demirer, henüz kimse tarafından tanınmadığı dönemde bir kaset hazırlayıp Leman Kültür’e götürdüğünü anlattı.

KASET KAYBOLUNCA DAVET ETTİLER

Cem Yılmaz’ın üne kavuştuğu o yıllarda birçok kişiden komedi alanında keşfedilmek umuduyla talep geldiğini belirten Demirer, kendisinin kasetinin de bu yoğunluk içinde değerlendirmeye alınmadığını aktardı: “Üzüntüden kahroldum.”

 Şansını başka yerde denemek üzere kasetini geri istediğini dile getiren Demirer, dergidekilerin kaseti kaybettiklerini, bunun üzerine kendisini izlemek üzere çağırdıklarını söyledi. Ve hikâyesini şu sözlerle tamamladı: “Kader gayrete âşıktır.”

08/11/2024 10:46
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