Ata Demirer kadın taksi şoförünü paylaştı: Umarım sayıları artar

Komedyen ve oyuncu Ata Demirer, İstanbul’da bindiği bir takside kadın şoföre denk gelince fotoğraf çektirdi.

“ARABA TERTEMİZDİ”

İstanbul’daki 16 kadın taksi şoföründen biriyle karşılaştığını belirten Demirer, fotoğrafı Twitter hesabından paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul’da 16 kadın taksi şoförü varmış, bir tane kaptan da bana denk geldi çok da şahane bir yolculuk oldu. Sordum kendisine hem diğer şoförlerin hem de halkın çok kibar davrandığını, yadırgamadığını söyledi. Umarım kadınların sayısı bu sektörde de artar zira tertemizdi araba!”

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21/03/2023 14:38