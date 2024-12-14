Ata Demirer'in değişimi... Tam 30 kilo verdi!

Ata Demirer daha önce konuk olduğu bir programda nasıl zayıfladığını anlatmıştı.

"DÜZGÜN BESLENDİM, SPOR YAPTIM"

Ameliyat olmadığını, sıkı bir diyet programı uygulayıp spor yaparak kilo verdiğini dile getiren 51 yaşındaki komedyen şöyle konuşmuştu:

"30 kilo vermiş durumdayım. Sağda solda okuyorum, yok bağırsaklarını yıkattı, yok mide ameliyatı oldu. İzleyenler bilsin ki glisemik indeksim bozuktu, insülin direncim vardı, düzgün beslendim, spor yaptım. Bir anda da kilo vermedim, 2.5 yıl sürdü kilo vermem."

Ata Demirer, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf ile değişimini gözler önüne serdi.