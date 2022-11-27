Atacama Çölü dünyanın çöplüğüne dönüştü

Şili'nin Atacama Çölü nadir bulunan birçok bitki ve bakteri türüne ev sahipliği yapıyor. Ancak dünyanın çeşitli bölgelerinden getirilen çöp yığınları bölgedeki ekosistemi tehdit ediyor.

Şili'deki Atacama Çölü'nün ekosistemi bölgeye atılan çöpler yüzünden tehlike altında.

Avrupa, Asya ve ABD'de satılamayan binlerce ton kıyafet Şili'ye gönderiliyor.

Yetkililer doğada çözülmesi yüz yıllar alabilecek bu kıyafetlerin havayı ve toprağı kirlettiğine dikkat çekiyor.

İkinci el araçlar da Atacama'ya bırakılmış durumda. Kullanılabilir olanlar Peru, Bolivya ve Paraguay gibi ülkelere ihraç ediliyor. Kalanlar ise lastikleriyle birlikte çürümeye bırakılıyor.

Atacama Çölü 100 bin kilometre karelik bir alanı kaplıyor.

Çöl yüzeyi nadir bulunan birçok bitki ve bakteri türüne ev sahipliği yapıyor.

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27/11/2022 18:42