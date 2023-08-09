Atai: Rasgele durdurulan pek çok insanın ülkede kaçak statüsünde yaşadığı ortaya çıkıyor

Mağusa Suriçi Derneği (MASDER) Başkanı Serdar Atai, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda dikkat çekti, “Böylesi bir suç cennetinde, Meclise tatil lüks” dedi.

Atai, paylaşımında “Suça karışan ya da rasgele durdurulan pek çok insanın uzunca bir süreden beri ülkede kaçak statüsünde yaşadığı ortaya çıkıyor. Rakamsal olarak yüzlerce değil, binlerce insandan bahsediyoruz” ifadesini kullandı.

Serdar Atai’nin paylaşımının devamı şöyle:

Onların bu ülkeye gelip de kaçak yaşamalarına yol açanlara ağır bir yaptırım var mı? Yok! Diğer taraftan, adaletin son kalesi Yargıçlarımız, ceza yasalarındaki yetersizliği vurgulayıp yasalardaki yılların artık ödül gibi kaldığını söylüyor. Örneğin adam trafikte hakiki bir suç makinesi ve ehliyetine de el konulmuş ama alkollü araç kullanıp önündeki araca çarpıp sürücünün ölümüne sebep olmuş ama cezası azami 7 yıl. Çoğu kez hafifletici sebeplerle 4 yıla düşmekte. Cinsel istismar, uyuşturucu ticareti vb. gibi vahim suçlara verilen cezalar da keza. Sen Meclis olarak muhaceret yasalarında radikal önlemler için kavga vermezsen veya ceza yasalarının adam gibi güncellenmesi için savaşmazsan, adaleti sağlamakla görevli insanların da, kamunun da vicdanı sızlamaya devam eder. Böylesi bir suç cennetinde, Meclise tatil lüks!