Atakan: Bir baba iki çocuğundan birine bakar, diğerini sokağa atar mı?

Kıbrıs Türk Kamu Emekçileri Sendikası Başkanı Buran Atakan, CAS Şirketi’nin Ulusal Birlik Partisi-Halkın Partisi hükümeti tarafından görmezden gelindiğini ifade ederek bir yazılı açıklamada bulundu. Atakan, CAS şirketinin devletin bir şirketi olduğunu ifade ederek zaman içerisinde devletin kaynağı kesmesi nedeniyle zor duruma düştüğünü ifade etti. Atakan, “Başbakan Ersin Tatar’a sesleniyoruz; Tatar her konuşmanızda devletin başındakiler siyasi görüşü ne olursa olsun, herkese sahip çıkmak zorundadır diyorsunuz. Çok da doğru söylüyorsunuz Başbakan, tam da bizlerin düşüncesi. Başbakan size sormak istiyoruz, Bir baba iki çocuğundan birine bakar, diğerini sokağa atar mı? Şu anda Cas’ta yaşanan gerçek birebir tam da öyledir” ifadelerini kullandı.

İşte açıklamanın tam metni şöyle:

Ne Olacak Bu İnsanlar?

* Bir şirket düşünün devletin bütün organları içinde.

* Bir şirket düşünün gelmiş geçmiş hükümetlerin atadıkları tarafından yönetilen.

* Bir şirket düşünün kurultay hesaplarına istihdam yapılan.

* Bir şirket düşünün iki defa kapanmış üç defa açılmış.

* Bir şirket düşünün KTHY ‘ye ait olan 1 adet A hissesi ve 1500 adet B hissesi nin(%50 si) ücreti TCM Konsolide Fonu İnkişaf Sandığı tarafından 2010 yılında ödenen ve 27 Nisan 2011 tarihinde dönemin Ekonomi ve Enerji Bakanının ayni zamanda TCM Konsolide Fonu İnkişaf Sandığı İdare Heyeti Başkanı olan Sn.Sunat Atun un yazılı talimatına rağmen halen devri yapılmayan.

* Bir şirket düşünün KKTC Başbakan Yardımcısı Sn. Serdar Denktaş’ın talimatı ile hisselerinin %50 si(yarısı) en yakın adamı olan Sn. Güvenç Cantaşa Emanet tar olarak 24 Temmuz 2014 tarihinde devredilen.(Ulaştırma Bakanlığının göstereceği herhangi bir şirkete,kişiye veya kuruma bedelsiz devretmek üzere) İşte böyle bir şirket CAS şirketi.

Şirket mi, devlet mi, kurum mu, yoksa partilerin arka bahçesi mi belli değil Cas şirketinde çalışan emeğinden başka hiç bir suçu olmayan insanları düşünün. Her kapattığınızda çalışanlara gidin şirkete sahip çıkın, bakanlar kurulunda şöyle karar aldık, böyle karar aldık dediğiniz şirket CAS şirketi.

Hükümet edenlerin atadığı beceriksizler var ya, hani koltuğa oturursunuz ve başlarsınız düşünmeye, kimi nereye atayım, hangisi bana yakın, beni dinler dediğiniz beceriksizlerden bahsediyorum.Giderler o kurumun veya şirketin başına bilinçli veya bilinçsiz o şirketi batırırlar ya ! onlardan bahsediyorum.Sonra da emeğinden başka suçu olmayan çalışanları kapı dışarı edersiniz. Sonra da KTHY de olduğu gibi Cas fasıl 113 e göre kuruldu özel şirkettir dersiniz.Ne güzel değil mi!!!

O zaman söyleyeceksiniz Kthy veya Cas özel şirketse kimindir? Çangar Ltd Mehmet Çangar ın,Gıda Ltd Ramiz Manyera nın,Başmanlar Mustafa Başman ın,

Anibal Saffet Anibal ın(Allah rahmet eylesin).KTHY,Eti ve Cas Kİ MİN DİR?

Koltuklara oturacaksınız istediğinizi atayacaksınız istediğinizi istihdam edeceksiniz batıracaksınız sonrada özel şirkettir diyeceksiniz. Çangara ,Başmana,Gıda Şirketine niye atama yapmıyorsunuz, onlar da özel şirket değil mi?

Değerli Basın Emekçileri,KTHY çalışanları ilkti, özelleştirme yasası yoktu 18 ay sokakta bırakıldık,arkasından Eti geldi,onların da hayatları alt üst oldu ama bizler kadar sokak ta kalmadılar. Ancak CAS’da ki durum daha vahim ve düşündürücüdür. Dört yılda bir bu insanlara bunu yaşattılar.

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıl 2018 ın Aralık ayında bir dizi eylem den sonra açlık grevine başlamıştı Cas çalışanları. Dönemin başbakanı Sn.Tufan Erhurman çalışanlarla bizimde bulunduğumuz bir toplantı gerçekleştirmişti. Toplantıya şu an ayni görevlerde bulunan Sn.Kudret Özersay ve Sn. Tolga Atakan da katılmıştı. Toplantı da Sn. Tufan Erhurman 2017 yılında 290 geçici istihdam edildi sizler 130 kişisiniz halledeceğiz şeklinde ifade kullanmıştı. Ulaştırma Bakanı Sn.Tolga Atakan da Sn Erhurman ve Sn.Özersay tarafından operasyonun başına getirilmiş ve yarın dan itibaren dairelerin ve kurumların ihtiyaçlarını belirleyelim şeklinde karar çıkmıştı.

Değerli Basın Emekçileri, 8 yılda 8 Başbakan görmüş de bir ülkede yaşıyoruz. Böyle de bir gerçek var ne yazık ki. Şu an Sn.Tufan Erhurman görevde yok, ancak devletlerin devamlılığı kaçınılmazdır.

O tarihin ve bugünün Başbakan Yardımcısı ve Halkın Partisinin Genel Başkanı Sn.Kudret Özersay’a bir hatırlatma da bulunmak istiyoruz. Siz o tarihte bu toplantı da vardınız ve Cas çalışanlarının istihdamı ile ilgili partinizin bakanı Sn.Tolga Atakan ın görevlendirildiğini çok iyi biliyorsunuz.Hatta toplantıda bir arkadaşımız size şöyle bir soru sormuştu.” Bizlerin istihdamına Serdar bey karşı çıkarsa ne yapacaksınız ?.” Sizde cevap olarak “Gerekirse hükümeti bozarım demiştiniz.”2018 yılı içerisinde 18 kişinin istihdam edildiğini de çok iyi biliyorsunuz.Peki şimdi ne değişti ki şu an başbakanlık önünde eylem yapan Cas çalışanlarına seslenmemek için başbakanlığa arka kapıdan giriyorsunuz. Ne değişti ki bir Tv programına çıkarak orda boşuna oturmasınlar devlete almayacağız, siyasi bedelini ödemeye hazırım diyorsunuz”.Yoksa dün dündür bugün bugündür diyorsunuz.Size şunu hatırlatma ihtiyacı duyuyorum Sn.Özersay ve hiç bir zaman unutmamanızı tavsiye ederim

“ Son sözü her zaman halk söyler “.

Değerli Basın Emekçileri,Devlete ait bir şirketi hükümetlerin atadığı beceriksizler bu noktaya getirirse yapılacak olan bellidir.Ortada bir yasa vardır ve bu yasa Kthy,Eti ve birinci Cas mağdurlarına uygulanmıştır.Kimsenin tekelinde veya iki dudağı arasında olamaz.Üstelik bu insanlardan 18 tanesi istihdam edilmiştir.O yüzden yazımızın başın da ”Ne Olacak Bu İnsanlar?”diye soruyoruz.

Başbakan Sn.Ersin Tatar’a sesleniyoruz;Sn.Tatar her konuşmanızda devletin başındakiler siyasi görüşü ne olursa olsun, herkese sahip çıkmak zorundadır diyorsunuz.Çok da doğru söylüyorsunuz Sn.Başbakan , tam da bizlerin düşüncesi.Sn.Başbakan size sormak istiyoruz,

Bir baba iki çocuğundan birine bakar, diğerini sokağa atar mı?

Şu anda Cas’ta yaşanan gerçek birebir tam da öyledir.

Dolayısı ile Sn. Başbakan size düşen görev , bu anormal durumu ortadan kaldırmak ve geride kalan çalışanların istihdamını en erken zaman da yapmaktır. Saygılar.

11/10/2019 12:43