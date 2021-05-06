Atakan: Bu ülkenin kaybedecek tek bir dakikası yoktur

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06/05/2021

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Atakan: Bu ülkenin kaybedecek tek bir dakikası yoktur

HP milletvekili Tolga Atakan  Meclis Genel Kurulu’nda “Hükümet Duyarsızlığı Perspektifinden Yasama Faaliyetleri” başlıklı konuşma yaptı. Atakan, Türkiye ile imzalanan protokollere işaret ederek, gerekli yasa çalışmalarının hala Meclis’te olmadığını, hatta bununla ilgili bir takvimin bile ortada olmadığını dile getirdi. 
Atakan, bir önceki hükümet döneminde başlatılan yasa süreçlerinin tamamlanması için de gerekli adımların atılmadığını söyledi, örnekler vererek, bu durumun nedenini sordu. 
Trafik, vatandaşlık, yerel yönetimler gibi konularda ufak çalışmalarla Meclis’e sevk edilebilecek yasa çalışmaları olduğunu söyleyen Atakan, bunların yapılmaması nedeniyle yaşanan kayıpların telafisinin kolay olmayacağını dile getirdi. 
Atakan, hükümete “açın gözünüzü uyandırın canınızı bu ülkenin kaybedecek tek bir dakikası yoktur” dedi. 

06/05/2021 15:14
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TAGS: Tolga Atakan, Halkın Partisi Milletvekili Tolga Atakan
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