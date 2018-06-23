Atakan, Denktaş'a meydan okudu

Hava- Sen Başkanı Buran Atakan sosyal medya hesabından açıklama yaparak Denktaş’a meydan okudu:​

Sn.Serdar Denktaş'tan bir hafta da iki büyük gaf. Bundan bir hafta önce arife günü Cas çalışanlarını ödeyceyim deyip ödeyemediği için iki sayfa yazı yazdı ve yeni moda sosyal medya hesabından özür diledi.Sanki de ayın biriymiş gibi halbuki ayın onaltısı.Sormazlar mı 15 gündür aklın nerdeydi ve bu insanların bayrama maaşsız girmesine sebeb oldun diye. İkinci gafını da dün akşam yaptı Serdar Bey. KTHY Genel Müdürlük binasını Maliye Bakanlığı aldı,yani ben aldım diyor,Maliye tarafından verilecek para da İhtiyat Sandığına yatacak.Vay guzzum vay sanki de maliyenin parası kendi kasasıdır.Çalışanlar beklentiye girmesin diyor.

Sn.Serdar Denktaş, çalışanların şirket tarafından kesilip yatırılmayan İhtiyat Sandığı primleri,kendi paralarıdır ve devletin sorumluluğundadır,kimin parasını kime yatırıyorsun ve soruyorum. Çalışanların maaşından kesilmiş olmasına rağmen primlerini yatırmayan atadıklarınız için ne yaptınız? Ve size söylüyorum ,Mahkeme tarafından kayıt altına alınmış tazminatlarımız dururken ve bu konu ile ilgili Yasa düzenlenmişken,Başbakan varsa,Başbakan yardımcısı varsa bu senin söylediğin gibi olmaycak.