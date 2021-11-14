Atakan: Ercan Havaalanı yeni terminali bir sonraki 15 Kasım’a da yetişmez”

HP milletvekili ve Ulaştırma ve Bayındırlık eski Bakanı Tolga Atakan, yükseköğrenimi sektör olarak görmediğini ancak turizm yanında yükseköğrenimin de ekonomiye büyük katkısı olduğunu belirterek, üniversitelerin öğrenci sayısındaki düşüşün ciddiye alınıp, bunun için çalışmalar yapılması gerektiğini kaydetti.

Üniversitelerimize iyi bakmamız gerektiğini ifade eden Atakan, Eğitim Bakanlığı’nda üniversiteler için bir müsteşarlık oluşturulması gerektiğini söyledi.

Üniversitelerimize 100 bin öğrencinin kayıt yaptırdığı bunların 80 bine yakınının ülkede olduğuyla ilgili geçmişte yapılan açıklamalara dikkat çeken Atakan, bugün ülkemizde 42 bin civarında öğrenci bulunmasının tehlike çanı olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Ercan Havaalanı’nın yeni terminalinin açılması için belirlenen 15 Kasım 2021 tarihinin de tutmadığına dikkat çeken Atakan, “Gözlemlerine göre, yeni terminalin bırakın bu 15 Kasım’ı gelecek 15 Kasım’a da bitmesi zor” dedi.

Tolga Atakan, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan “Markaj” programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Posta memuru münhali iptal edildi”

Polis ve hemşire dışında son yıllarda istihdam yapılmadığını anlatan Atakan, “1999 yılından beridir Posta Dairesi’ne memur alınmıyor. 14 kişilik posta memuru münhali açtık, bizden sonraki hükümet iptal etti. Ercan Havaalanı’nda da bakanlığa bağlı ilgili bazı yerlerde personel sıkıntısı da var ve ileride sorun yaşanabilir. Elzem ve radikal değişiklikleri yapabilecek bir hükümet gelmeli” ifadelerini kullandı.

“Ercan Havaalanı bir sonraki 15 Kasım’a da yetişmez”

Geçmişte 15 Kasım’da Ercan Havaalanı’nın yeni terminalinin açılacağının söylendiğini ancak gözlemlerine göre bunun mümkün olmadığını ifade eden Atakan, “Bırakın bu 15 Kasım’ı gelecek 15 Kasım’a da bitmesi zor. Apron ve pist arasında kod farkı var. 5 gün içinde bu sorunu çözmek mümkün değil. Bu gibi yeni havaalanları birkaç ay kapalı devre çalıştırılarak denenir” diye konuştu.

“Ercan’daki kulede yakında sıkıntı yaşanacak”

Ercan’daki kulede yakında sıkıntı yaşanabileceğini anlatan Atakan, “Ercan Kule, Türkiye’deki smart sisteme dahil. Yani Türkiye’dekiyle uyumlu çalışması gerekir. Türkiye’deki kulelerde revizyonlar yapıldı, bunlar için de bir eğitim çalışması yürütüldü ama bizim ekiplerimiz bu çalışmaya dahil edilmedi, burada adım atılmadı. Gerekli adımlar atılmazsa uyum konusunda sıkıntı yaratacak” ifadelerini kullandı.

“Yükseköğrenim müsteşarı olmalı”

Yükseköğrenimi sektör olarak görmediğini ancak turizm yanında yükseköğrenimin de ekonomiye büyük katkısı olduğunu anlatan Atakan, üniversitelerin öğrenci sayısındaki düşüşün ciddiye alınıp, bunun için çalışmalar yapılması gerektiğini kaydetti.

Üniversitelerimize 100 bin öğrencinin kayıt yaptırdığı bunların 80 bine yakınının ülkede olduğuyla ilgili geçmişte yapılan açıklamalara dikkat çeken Atakan, bugün ülkemizde 42 bin civarında öğrenci bulunmasının tehlike çanı olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Atakan, “Üniversitelerimize iyi bakmalıyız. Eğitim Bakanlığında belki de üniversiteler için bir müsteşarlık verilmeli” ifadelerini kullandı.

“Ülke suç ve suçlularla anılırsa öğrenci gelmez”

Bazı üniversite öğrencilerinin çok lüks yaşadığı ve suçlara karıştığı ile ilgili gelen soruyu yanıtlayan Atakan, “Kayıt yaptırmayan, okula gitmeyen ve suçlara karışanların gözünün yaşına bakılmamalı. Ülke suç ve suçlularla anılırsa öğrenciler ülkemize gelmekte tereddüt eder. Devlet otoritesi devreye girmeli üniversiteler de öğrencileri denetlemeli” dedi.

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14/11/2021 15:49