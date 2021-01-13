Atakan: Erken seçime gidiyoruz deme lüksüne sahip değiliz

Ulaştırma eski Bakanı, Halkın Partisi (HP) Milletvekili Tolga Atakan, katıldığı bir televizyon programında Başbakan Ersan Saner'in 'erken seçim' çağrısını değerlendirdi.

Tolga Atakan, HP’nin erken seçime hazır olduğuna dikkat çekerek, “Bu hafta sonu gerçekleştireceğimiz kurultay sonrası yenilenen kadrolarıyla birlikte bir seçime hazırdır” dedi.

Ülkenin bir erken seçimi kaldıracak durumda olmadığını belirten Atakan, “Bugün içinde bulunduğumuz ekonomik şartlar, belirsizlik, pandemi varken, 'meclis başkan adayı çıkardım, seçilmedi, hadi erken seçime gidiyoruz' deme lüksüne sahip değiliz” diye konuştu.

Tarihteki en düşük katılımlı seçim olacağına vurgu yapan Atakan, “Bugün halen daha uçuşların açılıp açılmayacağı meçhul, nüfus hareketine dayalı bir ekonomiye sahibiz. Turizm ölmüş durumda... Ona rest çektik, buna kızdık deyip seçime gidemeyiz" ifadelerini kullandı.

Atakan, Nisan-Mayıs aylarında gidilecek seçimde meclis aritmediğinin çok da değişmeyeceğini ifade etti.

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13/01/2021 09:29