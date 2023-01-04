Atakan: Farazi bir bütçe ile 2023’e girildi

Halkın Partisi Merkez Yürütme Organı Üyesi ve ski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan “Bakanların görevden alındığı, alınamadığı kaotik bir yılı geride bıraktık. 2022 Kıbrıs Türk halkının kaderine terk edildiği bir yıl oldu” dedi. Atakan “KKTC’de trafiğin akışını değiştirmek hayatın doğal akışına ters olur. Tarihimizin en büyük kaynak akışını yaşıyor olmamıza rağmen halk hala hizmet alamıyor maalesef. Üstelik bu şartlarda ayakları yere basan bir bütçe çalışmasına en fazla ihtiyaç olan bir zamanda farazi sayılabilecek bir bütçe ile 2023’e giriyoruz” vurgusu yaptı. Halkın Partisi MYO Üyesi Tolga Atakan, Genç TV’de yayınlanan Mustafa Alkan’ın hazırlayıp sunduğu Er Meydanı programının konuğu oldu.



“2022 KIBRIS TÜRK HALKININ KADERİNE TERK EDİLDİĞİ BİR YIL OLDU”

Programda geçtiğimiz yıl yaşanan gelişmeleri ve 2023’ten beklentilerle ilgili soruları yanıtlayan Tolga Atakan “2022 seçimlerinin çok önemli olduğunu, ardından yerel seçimlerin gerçekleşeceğini ve 2025 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar güçlü ve istikrarlı bir hükümetin kurulması halinde ülkenin ihtiyaç duyduğu reformları hayata geçirecek adımların atılmasını dilemiştim ama ne istediysek bunun zıttıyla karşılaştık. UBP’de hiç bitmeyen bir liderlik kavgası yaşandı. Faiz Sucuoğlu rekor seviyede bir oyla parti başkanı ve Başbakan olmasına rağmen bunu götüremedi. Bununla bağlantılı hükümet krizleri, global krizler ve anayasa ihlalleri gerçekleşti. Bakanlar görevden alındı, alınamadı, başbakanlar değişti. Bunlarla dolu inanılmaz bir yıl geçirdik. 2022 kaotik, Kıbrıs Türk halkının kaderine terkedildiği bir yıl olarak tarihe yazıldı” dedi.



“YEREL SEÇİMLERDE KURULAN İTTİFAK BİR İŞE YARAMADI”

Yerel seçim sonuçlarıyla ilgili kendisine yöneltilen soruyu cevaplayan Atakan “Parti aidiyetinden ziyade kişilere ve isimlere yönelik hareket edildiği bir seçim oldu. Üç partinin birleşerek desteklediği adayın kaybettiği bir seçim yaşadık. Yerel seçimlerde alınan sonuçlar iyi bir gösterge olabilir. Kıbrıs Türk seçmeni icraatlar, söylem, adaylarla girdiği empati çerçevesinde oyunu kullanıyor. 18 belediyede de bu perspektiften baktınızda çok büyük bir sürpriz yok. Partilerin kendi değerlendirmelerine bakarsak iktidar partilerinin kurduğu ittifakın hiçbir işe yaramadığı ortaya çıkan sonuçlarla görülmüş oldu. Kıbrıs Türk seçmeninin parti düşüncesiyle hareket etmediğinin göstergesi oldu” dedi.



“TRAFİK AKIŞINI DEĞİŞTİRMEK HAYATIN DOĞAL AKIŞINA AYKIRIDIR”

Ulaştırma eski Bakanlarından olan Tolga Atakan, trafik akışının soldan sağa alınacağı iddialarıyla ilgili soruyu yanıtlarken “Bizim dönemimizde böyle bir şey söz konusu olmadı. Geçmiş zamanda yapılan çalışmalarda da bu gibi bir çalışma olmadı. Trafiğin soldan sağa alınması mümkün mü? Bir kararla tabii ki mümkün olur. Ama bu kadar kolay yapılacak bir şey değil. Kişilerin DNA’sına kodlanmış bir şeydir. Bizim yapımız buna göredir. Belli bir yaşın üzerindeki insanların buna adapte olması imkansızdır. Başka şeylerin arkasına sığınarak bu düzenlemenin yapılmasını ben tehlikeli buluyorum. Hayatın doğal akışına aykırıdır bu. Bizim ülkemizde bunun vebaline girebilecek bir yönetim olduğunu sanmıyorum” şeklinde konuştu.



“ÇOK BÜYÜK AÇIĞIN OLDUĞU, FARAZİ BİR BÜTÇE İLE 2023’E GİRİLDİ”

Programda hükümetle ilgili düşüncelerini, hükümetin yaptığı icraatları da değerlendiren Tolga Atakan “Cumhurbaşkanlığı seçiminden bugüne kadar olan sıkıntı halen devam etmekte. Şu andaki hükümetin yapısı da o dönemki hükümetin devamı. yaşananlar, arka arkaya değişen hükümetler, kurultaylar ama aktörler hep aynı. Maalesef pandemi sonrası yaşanan yıkımın etkileriyle ezildik. Türkiye’nin yardımlarıyla ayakta kaldık. Çok sıkıntılı geçen süreç sonrası iktidara gelen hükümetler yaraları sarma, süreci tedavi iyileştirmeye yönelik adımlar atmadı. Türkiye Cumhuriyeti’nin yaptığı yardımlar ile birşeyler yapıldı. Buna rağmen taş üstüne taş koyan bir çalışma bile yapılmadı. Şu anda büyük bir bütçe açığı olduğu açıklandı ve bunun da Türkiye Cumhuriyeti’nin karşılayacağı var sayılarak hareket ediliyor. Tabii ki Türkiye yardımlarını esirgemeyecektir ama şu unutulmamalıdır ki önümüzdeki süreçte Türkiye’de de bir seçim gerçekleşecek. Bu yüzden doğal olarak daha fazla kendi sorunlarına kanalize olacaklar. Türkiye’nin bize ne kadar yardımcı olacağı meçhul. Biz farazi bir bütçe ile 2023’e giriyoruz demek, kamunun üzerine düşen adımların hiçbirinin atılmayacağı anlamına geliyor. Zaten Türk Lirası kullanımıyla ekonomik sıkıntı içerisinde olan halk kitlesine kamu tarafından bir destek olacağı öngörülmüyor demektir” dedi.



“TARİHİMİZİN EN BÜYÜK KAYNAK AKIŞINA RAĞMEN HALA HİZMET ALAMIYORUZ”

Bu gerçekliğin dışında bakanların toz pembe bir tablo çizdiğini söyleyen Atakan “Hizmetler açısında büyük sıkıntılar yaşanacak, eğitim alanında hayırseverler devreye giriyor, Türkiye Cumhuriyeti hastane yapıyor, yol yapıyor, bina yapıyor. Buna endeksli bir yapı oluştu burada. Şu anda Türkiye’den tarihiminizin en büyük kaynak akışıyla karşı karşıyayız. Yerel gelirlerde ciddi artışlar var. Bunlara ek olarak da Güney’den gelenlerin yaptığı ciddi harcamalar var. Bütün bu kaynak girişlerine rağmen hizmet açısından eksik kalıyoruz. Bu kadar olumlu nokta iyi bir idareyle birleşse en azından vatandaş olarak daha iyi hizmet alacağız, hayat şartlarımızı bir nebze de iyileştirebileceğimiz bir süreç yaşayacağız ama maalesef bunlar başka şeylere heba ediliyor” dedi.



“YOLLARIN DEVAMI İÇİN SEYRÜSEFER PARALARI 1 YILLIĞINA ULAŞTIRMA BAKANLIĞI’NA VERİLMELİ”

Ülkede devam eden ve yapılan yol projeleriyle ilgili de açıklamalarda bulunan Tolga Atakan “Görev süremiz bitmeden önce tamamladığımız Karayolları Master Planı’mız vardı. Şu anda yapılan çalışmalar o Master Planı çerçevesinde yapılan çalışmalardır. Bunların büyük çoğunluğu Türkiye Cumhuriyeti kaynaklı projelerdir. Ama artan maliyetlerle harcanan paralar çok komik rakamlar. Bu rakamların artırılması gerekiyor, kaynak yaratılması gerekiyor. Çünkü bu bizim ülkemizde ciddi bir yara. Bunun için bir yıllığına seyrüsefer paralarını Ulaştırma Bakanlığı’na verilmesi gerekiyor” dedi.

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04/01/2023 15:15