Atakan: 'Geciktirilmiş büyük bir değişimi başlattık'

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, trafik güvenliği ve ulaştırma alanlarında tecrübeli ve bilimsel düzeyde çalışacak bir takım oluşturduklarını ve değişim için gereken çalışmalara başladıklarını açıklayarak, “Hem toplum, hem de devlet yapısı olarak değişmemiz şart” dedi.

Trafik güvenliği ve ulaştırma sistemini bir bütün olarak ele alma zamanının geldiğini belirten Atakan, “Hedef sadece daha çok yol yapmak veya ülkemize benzer yapılar kazandırmak değil. Toplumun refahı için gerekenler yapılırken trafikte hayat kurtarmak ve ciddi yaralanmaları önlemek hepimizin birincil hedefi olmalı” şeklinde konuştu.

Bakan Atakan, daha güvenli bir trafik için alınan kararları ve gerçekleştirecek projeleri bugün düzenlediği basın toplantısıyla paylaşarak, “Herkes sorumluluklarını yerine getirdiği takdirde güvenli bir trafik sistemine kavuşabileceğimizi bilmeliyiz” hatırlatmasında bulundu.

Bakan Atakan’a basın toplantısında Müsteşar Kemal Bağzıbağlı ile lisanslı ve profesyonel trafik ve ulaştırma mühendisi Taner Aksu ile Aksu’nun başkanlığında trafik konusunda bakanlıkta danışmanlık yapacak uzman ekip eşlik etti.

ATAKAN: “GECİKTİRİLMİŞ BÜYÜK BİR DEĞİŞİMİ BAŞLATTIK”

Söze “Halkımıza hizmet edecek bir trafik güvenliği ve ulaştırma sistemi oluşturmamızın zamanı çoktan gelmiş ve geçmiştir” diyerek başlayan Atakan, “Bugün, Kıbrıs Türk toplumu için kaçınılmaz ama yıllardır geciktirilmiş olan büyük bir değişimi başlattığımızı açıklamak için buradayız” şeklinde konuştu.

“Trafik Haftası”nın geride bırakıldığını anımsatan Bakan Atakan, “Biz, sadece bir hafta sürecek bir trafik eylemi için değil, her yıl 52 hafta sürecek bir trafik eylemi için görevde olacağız” vurgusunda bulundu.

“VAHİM ÖTESİ BU DURUMU DEĞİŞTİRMEYİ DÜŞÜNMEK DAHİ İSTEMEDİLER”

Atakan, trafik konusundaki değerlendirmesini şu sözlerle yaptı:

“Toplum olarak yıllardan beridir farkındayız ki Kuzey Kıbrıs’ta gereken trafik güvenliği ve ulaştırma sisteminin oluşturulmaması bizi vahim ötesi bir duruma getirdi. Tüm istatistikler ve her gün yayınlanan haberler bu durumu açıkça ortaya sermektedir. Çok üzücüdür ki, geçmiş yönetimler bu farkındalığı gerektiğince ortaya koyamadılar ve bu vahim ötesi durumu değiştirmeyi düşünmek dahi istemediler. Biz daha önce yapılmamış bir değişimi gerçekleştirmek için buradayız. O nedenle geçmişten daha fazla bahsetmeyi gerekli görmüyorum.”

“Trafikte ölüm ve ciddi yaralanmaları kabullenmemiz mümkün değildir” şeklinde konuşan Atakan, şunları söyledi:

“Hem toplum, hem de devlet yapısı olarak değişmemiz şart. Ancak, değişimler zordur ve biz zoru başarmak için kararlı bir şekilde buradayız. Bizler trafik güvenliği ve ulaştırma alanlarında tecrübeli ve bilimsel düzeyde çalışacak bir takım oluşturmuş ve değişim için gereken çalışmalara da başlamış bulunmaktayız. Artık trafik güvenliği ve ulaştırma sistemini bir bütün olarak ele alma zamanı gelmiştir. Bu sebeple, trafik güvenliği ve ulaştırma ile ilgili değişik alanlarda yapılması gereken birçok çalışmayı paralel şekilde yürütmeye başlamış durumdayız. Hedef sadece daha çok yol yapmak veya ülkemize benzer yapılar kazandırmak değildir. Toplumun refahı için gerekenler yapılırken trafikte hayat kurtarmak ve ciddi yaralanmaları önlemenin hepimiz için birincil hedef olması gerektiğidir. Trafik güvenliğinin anlamı tam da budur.”

“ ‘VİZYON SIFIR’A HAZIR OLMAKTAN ÇOK UZAĞIZ”

Dünyanın birçok ülkesinde İsveç Parlamentosu’nun 1997’de başlattığı "Vizyon Sıfır" ismiyle anılan trafik güvenliği ve ulaştırma yaklaşımını uyguladığını anımsatan Atakan, “Ne üzücüdür ki biz ülke olarak ‘Vizyon Sıfır’a hazır olmaktan çok uzağız. Dolayısı ile ‘Vizyon Sıfır’ı başlatabilmek için önce çok ciddi ve zorlu bir hazırlık sürecinden geçmemiz kaçınılmazdır” dedi.

Trafik Dairesi’nin bahsedilen önemli ve gerekli değişimin en kritik öğesi olduğunu vurgulayan Atakan, “Trafik Dairesi’nin doğru oluşumu sağlanırken, buna bağlı olarak Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu için gerekli çalışma sistemi tayin edilerek uygulaması yapılacak” açıklamasında bulundu.

7 E İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

Dünyanın başarılı şekilde kullandığı “eğitim”, “denetim”, “mühendislik”, “acil hizmetlerden” oluşan ve “4E” olarak anılan sisteminden başlayarak yedi unsurdan oluşan “denetim”, “mühendislik”, “eğitim”, “acil hizmetler”, “açığa çıkarma”, “değerlendirme” ve “teşvik”ten oluşan ve “7E” olarak gösterilen trafik güvenliği sistemini hayata geçirmek için çalışmaları başlattıklarını kaydeden Atakan, “Her adımda eğitim değişimin en temel unsuru olacak” vurgusunda bulundu.

“PROFESYONEL BİR TAKIM VE ÇALIŞMA SİSTEMİ OLUŞTURDUK”

Bakan Atakan, çalışmaları nasıl yapacakları konusundaki bilgileri şöyle paylaştı:

“Biz görevi devraldığımız ilk günden itibaren trafik güvenliği ve ulaştırma uzmanları ile bir çalışma başlattık. Amerika Birleşik Devletleri’nde uzun yıllar lisanslı ve profesyonel trafik ve ulaştırma mühendisi olarak çalışmakta ve ülkemizde uzun yıllardır bir trafik güvenliği ve ulaştırma sisteminin oluşturulması için katkı koymakta olan Taner Aksu ile birlikte bakanlığımıza uzman danışmanlık yapacak profesyonel bir takım ve çalışma sistemi oluşturmuş bulunmaktayız. Bu profesyonel takım, trafik ve ulaştırma mühendisliği alanlarında eğitimli, deneyimli, araştırmacı ve yüksek seviyede trafik güvenliği farkındalığına sahip mühendis ve mimarlardan oluşmaktadır. Ayrıca, benim yönetimim ve gözetimim altında, bakanlığımızın trafik güvenliği ve ulaştırma sistemi ile ilgili tüm çalışmalarında sayın Taner Aksu bakanlığımızın tam yetkili danışmanlığını da üstlenecektir.”

KISA VE ORTA VADELİ PROJELER

Hayata geçirilecek projeleri “çok kısa”, “kısa”, “orta” ve “uzun” vadeli olarak sınıflandıran Bakan Atakan, şu açıklamalarda bulundu:

“Trafik hız tespit kameralarının kullanımına belirli bir standart getirmek ve kameraların tuzak veya sadece bir para makinesi niteliğinden mutlaka çıkarmak ve maksada hizmet etmelerini sağlamamız gerekmektedir. Orta refüjlerdeki ve yol kenarlarındaki reklam panoları trafik güvenliğini olumsuz etkileyen yanlış bir uygulamadır. Bu uygulamadan vazgeçilmesi gerekmektedir. Bilhassa yol kenarlarındaki reklam panolarındaki alkollü içecek reklamlarının kaldırılması gerekmektedir. Tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, sürücüye hitap eden tüm alkol reklamlarının yollarımızdan kaldırılması için gereken çalışmayı yapmayı planlamaktayız.

Yoğun güzergahlarımız üzerindeki problemli kavşaklarımızı tayin etmeye de ayrıca başlamış bulunmaktayız. Çok kısa vadede, bu kavşaklara kalıcı çözüm getirme çalışmalarını sürdürürken, bu kavşaklardaki güvenli trafik akışını sağlamaya yönelik geçici bazı iyileştirmeler yapacağız. Örneğin, bu kavşaklardaki eksiklikleri giderecek ve bilhassa sola dönüş şeritlerini daha güvenli olacak şekilde düzenleyeceğiz. Ana yollarımız ve kentlerimizde gerekli ve gereksiz şekilde uygulanan aydınlatma sistemini tamamen çalışır hale getirmek için gerekenleri yapacağız. Bu sistemler ilk kondukları günden beri gerektiği şekilde çalışmamakta, günden güne daha kötüye gitmekte ve dolayısı ile gereken hizmeti vermemektedirler. Var olan ve yakın gelecekte sisteme entegre edeceğimiz trafik ışıklarını dünyanın gelişmiş ülkelerinde kullanılan çağdaş sistemlerin seviyesine getirmek için çalışmalarımız başlamıştır.”

“Kısa ve orta vadede tüm ana yollarımız üzerindeki özellikle geometrik olarak hatalı ve dolayısı ile tehlike saçarak maksada hizmet etmeyen kavşakların güvenli ve akıcı hale getirilmesi için tasarım ve yapım safhalarının nasıl gerçekleştirileceğiyle ilgili çalışmalara da başlamış bulunmaktayız” diyen Tolga Atakan, “Örneğin, Lefkoşa-Mağusa ve Lefkoşa-Güzelyurt ana yolları üzerindeki tehlikeli kavşaklar ve bunlara benzer başka kavşaklar bu çalışmalarımızın kapsamına alınmıştır. Bir örnek verecek olursak, Alayköy kavşağının güvenli hale getirilmesi için gereken çalışmalar başlatılmıştır” şeklinde konuştu.

“ARTIK ‘DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETMENİN’ ÖTESİNE BAKMAK GEREK”

Trafikte meydana gelen tüm çarpışmaların ve öncelikli olarak ölüm veya ciddi yaralanmayla sonuçlanan çarpışmaların nedenlerinin ve böyle olayların tekrarlanmaması için nelerin yapılması gerektiğinin ortaya çıkarılmasını son derece önemsediklerini belirten Atakan “Artık ‘direksiyon hakimiyetini kaybetmenin’ ötesine bakmak gerektiği hepimizin malumu. Dolayısı ile insan, araç ve yol özelliklerine bağlı ciddi faktörleri derinlemesine incelememiz gerekmektedir. Yol kullanıcılarının tüm trafik kurallarına uyması için 7E sisteminin gerektirdiği çalışmaları başlatmış bulunmaktayız. Örneğin, öncelikli olarak, emniyet kemeri, çocuk koltukları ve motosiklet kasklarının her zaman kullanılmasını sağlayacak ve sürücülerin alkol ve cep telefonu kullanmaları ve sürat yapmalarını önleyecek çalışmaları başlatmış bulunmaktayız” şeklinde konuştu.

“Yol inşaatları ve tamiratları sırasında mutlaka alınması gereken trafik güvenliği önlemlerinin standartlarının belirlenmesi, yasalaştırılması ve uygulanması da kısa süre için planladığımız çalışma programı dahilindedir” diyen Atakan, şöyle devam etti:

“STANDARTLAŞMA ZAMANI GELDİ”

“Bugün resmi standartlarımız olmadığından birçok standart dışı ve amaca hizmet etmeyen yapıyı toplum olarak devralmış durumdayız. Bu kötüye doğru gidişin durdurulması mümkündür. Dolayısıyla standartlarımız tüm KKTC çapında kullanılacak şekilde geliştirilecek ve yasallaştırılacaktır. Özetle, ülkemizde standartlaşma zamanı gelmiştir. Şüphesiz ki, yaya, bisiklet ve toplu taşımaya dayalı bir ulaşım sistemini ülkemize kazandırmak için çalışmayı da planlamaktayız. Bir ülkenin trafik güvenliği ve ulaştırma sistemi artmaya devam eden motorlu araç sayısına sürekli olarak adapte olmak zorunda bırakılamaz. Yükselen motorlu araç trafik hacminin ekonomik, çevresel ve sağlıkla ilgili birçok götürüsü vardır. Karayolları Dairemizin de bahsettiğimiz değişime büyük katkısı olacaktır. Bu hususta dairenin gerektiği gibi işlev görmesinin sağlanması için çalışma başlatılmıştır.”

Anaokulu seviyesinden başlayarak lise düzeyini ve hatta üniversiteleri kapsayacak şekilde çağdaş bir trafik güvenliği eğitimi sistemini ülkeye kazandırmak için geçmişte başlatılmış çalışmaları sürdüreceklerini belirten Atakan, “Bu eğitimden amaç, gelecek nesillerimizin kalıcı bir trafik güvenliği içinde yaşamasını sağlamaktır. Ayrıca halkımızın trafik güvenliği farkındalığını artırıcı faaliyetler yapmayı da planlamaktayız” dedi.

“HAYATA GEÇİRİLMEYEN AB PROJELERİNİ TAMAMLAMAK ÖNCELİĞİMİZ”

Atakan şöyle devam etti:

“Avrupa Birliği’nin yaklaşık sekiz yıl önce tamamladığı, ama maksada hizmet edecek şekilde hayata geçirilmeyen Kıbrıslı Türkler için yaptırmış olduğu trafik güvenliği projelerinin incelenmesi ve varsa eksiklikleri tamamlanarak hayata geçirilmeleri önceliklerimiz arasındadır. Bu projelere araç muayene, sürücü eğitimi, ehliyet verme sistemi ve polis denetim sistemi yanında trafik güvenliğini sağlamaya yönelik proje çalışması dahildir.”

“Araç sigorta sistemimizi Avrupa Birliği düzeyine taşımak için başlatılmış çalışmaları sürdüreceğiz. Bahsi geçen değişim için gereken tüm yasal değişiklikler üzerinde de yoğun bir çalışma planlamaktayız” diyen Atakan, “Çalışmalarımızda ilerleme sağladıkça da halkımızı bilgilendirerek şeffaflık sağlamak bizim en önemli görevlerimizden biri olacaktır” şeklinde konuştu.

“ANCAK HEPİMİZ SORUMLULUKLARIMIZI YERİNE GETİRDİĞİ TAKDİRDE GÜVENLİ TRAFİK SİSTEMİNE KAVUŞABİLİRİZ”

“Sistem tarafında çalışan bizlerin büyük sorumlulukları olduğu gibi, ülkemizde yaşayan tüm bireylerin de ciddi sorumlulukları vardır. Basınımızın da bugün bahsettiğimiz değişimde çok önemli bir yeri olduğunu bu vesile ile vurgulamak isterim” diyen Atakan, “Ancak herkes sorumluluklarını yerine getirdiği takdirde güvenli bir trafik sistemine kavuşabileceğimizi hepimiz bilmeliyiz” uyarısında bulundu.

Atakan, konuşmasının ardından basının sorularını da yanıtladı.