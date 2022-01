Atakan: Gençlerin daha iyi tesislerde, daha başarılı spor imkanları bulmasını sağlayacağız

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Adayı Savaş Atakan sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Sporun her alanında, gençlerimizi bir araya toplayacak, takım ve bireysel sporlarda rekabeti artıracak, aynı zamanda gençlerimizi de bu çağda kötü alışkanlıklardan uzak tutacak formülleri yaşama geçirmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

Gençlik yıllarını spora ve devamında da spor kulüp yöneticiliğine adayan birisi olarak, gençlerimizin spor alanında yaşadığı insanlık dışı uygulamaların her zaman karşısında oldum. Spor, her dalıyla dünyada birleştirici bir unsur. Kıbrıs Türk gençliği, fırsat verildiği zaman, her alanda zirvede olduğu gibi, sporda da tüm kısıtlamalara rağmen büyük işler başarıyor. Sporun bir diğer özelliği de rekabet unsurunu da içerisinde barındıran takım sporları. Ülkemizde, en geniş kitlelere yayılan futbol, son yıllarda gençliğimizin de en büyük motivasyonu. Futbol Federasyonu Başkanı sayın Hasan Sertoğlu, kısa sürede lisanslı futbolcu sayısını artırırken, özellikle tesisleşme anlamında da hükümetlerle doğru ilişkiler kurarak gelişime katkı koydu. Kendisine teşekkür ederim. Sporun her alanında, gençlerimizi bir araya toplayacak, takım ve bireysel sporlarda rekabeti artıracak, aynı zamanda gençlerimizi de bu çağda kötü alışkanlıklardan uzak tutacak formülleri yaşama geçirmek zorundayız. Hem sporcu, hem spor yöneticisi, hem de siyasette aktif bir kişi olarak, bu alandaki sistemli çalışmaların, hayatın her alanında gençlere özgüven ve başarı yolunu açtığını da özellikle vurgulamak isterim. Gençler için çalışacağız, gençlerin daha iyi tesislerde, daha başarılı spor imkanları bulmasını sağlayacağız. Fedakarca gençlik için çalışan, ülkemizin geleceğine katkı sağlayan tüm sporcu ve yöneticilerimize bu vesile ile teşekkür ederim. Birlikte çalışmaya devam edeceğiz.

17/01/2022 10:02