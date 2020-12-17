Atakan: Halkın yararı için yapıcı ve olumlu tavrımızı sürdüreceğiz

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, milletvekillerinin hükümet programını değerlendirdikleri konuşmalarıyla devam ediyor.

HP Milletvekili Tolga Atakan da, yeni oluşan hükümeti “toplama” diye niteleyerek, hükümet konusunda söylenecek fazla söz bulunmadığını ifade ederek, geçirilmesi söylenen 38 yasanın nasıl yapılacağının tartışılır olduğunu kaydetti.

Halkın yararı için yapıcı ve olumlu tavrı sürdüreceklerini ifade eden Atakan, bu hükümetin yürütülemeyeceğine ve erken seçime yönelim içinde olunacağına inanç belirtti.

Bu hükümet programının ekonomik anlamda yaralara pansuman yapacak durumda olmadığına inanç belirten Atakan, hükümetin en şanslı bakanın Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı olacağını kaydetti.

Hükümet programında atfedilen konuların bir tanesinin hayata geçtiğini, diğer birkaç maddenin de birkaç ay içinde hayata geçirileceğini ifade eden Atakan, kendi bakanlığı döneminde yapılan işlere değindi.

Atakan, karayollarında ciddi personel ve teçhizat ihtiyacı olduğunu, mevcut Trafik Yasası’nın eski olduğunu, seçim yasaklarına girildiğinde yasa tasarısının tamamlandığını ancak hayata geçirilemediğini anlattı.

Bu yasanın yaklaşık 2 yıllık bir süreç içinde hazırlanarak Bakanlar Kurulu’nun gündemine geldiğine işaret eden Atakan, araç muayene siteminin çağdaş bir hale getirilmesi çalışmalarının da tamamlandığını, ancak seçim yasaklarına takıldığına değindi.

Ehliyet konusunda yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler veren Tolga Atakan, toplu taşımacılık noktasında da bir takım çalışmalar yaptıklarını, limanların değişimi ve dönüşümü için yürütülen çalışmaları da aktardı.

Telekom dönüşümü için de başlatılan bir çalışma bulunduğunu ifade eden Atakan, ihale blokesinin gelmesiyle Telekom dönüşümü yapılmasının hazır olacağını belirtti.

Posta hizmetleri konusunda yaşanan teknik altyapı sıkıntılarına değinen Atakan, posta hizmetleri konusunda ciddi bir personel eksikliği bulunduğunu söyledi.

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17/12/2020 20:20