Atakan, İstanbul Havalimanı’nın açılışına katıldı

Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın davetlisi olarak 20’den fazla ülkenin ulaştırma bakanlarıyla birlikte İstanbul Havalimanı’nın açılışına katılan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, İstanbul’da bulunduğu süre içerisinde Türkiyeli meslektaşının konuk bakanlar onuruna pazar ve pazartesi gecesi verdiği yemeklere katıldı. Bakan Atakan burada Bakan Turhan ve yardımcıları ile ikili görüşmelerin yanı sıra Kosova, Arnavutluk, Makedonya, Kuveyt ve Azerbaycan’ın ulaştırma ve altyapı bakanlar ile ikili görüşmeler yapma fırsatı buldu. Bakan Atakan, Kosovalı meslektaşını KKTC’ye davet ederken Arnavutluk Altyapı ve Enerji Bakanı Damian Gjiknuri’den de davet aldı.

İstanbul Havalimanı’nın, Türkiye’nin şimdiye kadar el attığı en büyük projelerden biri olduğunu belirten Atakan, “yeni havalimanı İstanbul, Türkiye ve tüm dünyaya hayırlı olsun” dedi. Bakan Atakan ve beraberindeki heyet bugünün erken saatlerinde yurda döndü. Bakan Atakan’a İstanbul seyahati sırasında Müsteşar Kemal Bağzıbağlı ve Özel Kalem Müdürü Ramadan Beysun eşlik etti.