Atakan, Karayolları Dairesi ile Planlama ve İnşaat Dairesi’nin Gazimağusa şubelerini ziyaret etti

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, geçen gün Karayolları Dairesi ile Planlama ve İnşaat Dairesi’nin Gazimağusa şubelerini ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyaret sırasında personelden çalışmalar hakkında bilgi alan Atakan, Karayolları Dairesi Gazimağusa Şubesi’nin yetki alanında bulunan bazı yol projelerinin uygulanması konusunda Şube Amiri Hasan Doğan’dan çalışma başlatmasını istedi.

Atakan’ın ziyareti sırasında Bakanlık Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı ve Özel Kalem Müdürü Ramadan Beysun hazır bulundu.

01/03/2020 14:20