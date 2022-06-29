Atakan: Kelimeler yetersiz

Eski Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Bakanlar Kurulu'nun Taşyapı'nın ithal edeceği malların vergilerini 30 Kasım'a kadar ertelemesini sosyal medyadan şirket ismi vermeden eleştirdi. Tolga Atakan, hükümetin "vergi erteleme" kararnamesi çıkarılması ile "iç borçlanma ihalesi" duyurusunun aynı gün yayımlanmasını yaşananların özeti olarak niteledi.

Tolga Atakan'ın paylaşımı şöyle:

Bir özel şirkete yönelik "vergi erteleme" kararnamesi çıkarılması ile "iç borçlanma ihalesi" duyurusunun aynı gün yayımlanması anomalisi yaşadıklarımızın hatta yaşayacaklarımızın özetidir. Kelimeler yetersiz ! İnanılır gibi değil..

Hükümetimizin vergi ihtiyacı yok ise bizler de vermeyelim !!

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29/06/2022 09:53