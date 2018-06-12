HABER KIBRIS

Atakan: Konu 27 konusu değil zihniyet konusudur…

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12/06/2018

Atakan: Konu 27 konusu değil zihniyet konusudur…
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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan dün mecliste yaşanan nisap sorununu yorumladı. 

Atakan, insani nedenlerle yaşanan sıkıntı karşısında muhalefetin kahraman gibi gösterilmesinin anlamsız olduğunu söyledi.

Atakan’ın yorumu şöyle:

“Sağlık sorunları gibi son derece insani bir nedenden ötürü oluşan olumsuzluk karşısında kılını kıpırdatmayan muhalefetin kahraman gibi gösterilmesini gerçekten anlayamıyorum. Komitelerde oy birliği ile geçen yasalar, muhalefetin gündeme dair yapacağı ve cevap bekleyeceği yani hükümeti sorgulayacağı konuşmalar gündem ama inat uğruna çalıştırılmayan meclis. Kimse aritmetik hesabı yapmasın konu 27 konusu değil zihniyet konusudur.”

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TAGS: tolga atakan
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