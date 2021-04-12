Atakan: Mecliste denetim yapamıyoruz

Halkın Partisi Lefkoşa Milletvekili Tolga Atakan, Meclis’e katılmayan bakanlara tepki gösterdi.

Atakan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada “konuşmalar yapılırken ilgili bakanların bu salonda olmamasının hiçbir bahanesi yoktur, hiçbir açıklaması da yoktur” ifadelerini kullanarak Meclis oturumuna katılmayan bakanlara yönelik eleştiride bulundu.

Atakan’ın paylaşımı şöyle:

İyi çalışan bir demokrasinin olmazsa olmazı denetim görevini üstlenen muhalefet milletvekillerine cevap vermeye hazır bir hükümetin Meclis’te olmasıdır.

Meclisin özellikle denetim günlerinde yapılacak güncel konuşmalarla ilgili listeler, güncel konuşmaların yapılacağı günün bir gün öncesinde tüm Milletvekillerimizin ve Bakanlarımızın elektronik posta adreslerine yollanıyor.

Bakanlık yapan kişiler kendi bakanlık alanı ile ilgili bir güncel konuşma olup olmadığını bu konuşma listelerinden görme şansına sahip. Bu sayede ilgili bakan kendi bakanlık konusu ile ilgili bir muhalefet Milletvekilinin yapacağı konuşma çerçevesinde ortaya çıkacak sorulara ve veya yapılacak olan yorumlara bir cevap vermek veya o muhalefet Milletvekilinin sözüm ona yanlış bir konuşması varsa bunu bu kürsüden düzeltme şansına sahiptir.

Geçmişte bakanlık yapmış ve bu konuda çok hassas davranmış biri olarak bu konuşmalar yapılırken ilgili bakanların bu salonda olmamasının hiçbir bahanesi yoktur, hiçbir açıklaması da yoktur.

KKTC ile övünmeye geldiğinde mangalda kül bırakmayanlar, Meclis’e gelmeyerek en başta Halkın iradesine ve devletin en önemli işlevini yerine getiren Meclis’e saygısızlık etmektedirler.

Devlet ciddiyetini bilmeyen ve öğrenmek istemeyen hükümet basma kalıp açıklamalarla iki devletli çözümü savunmadan önce devlet olmanın gereğini yerine getirerek, devletin kurumlarına saygı duymalıdır.

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12/04/2021 22:48