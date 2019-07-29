Atakan: Müfettişler toplu taşımaya yolcu gibi binip denetim yapacak

Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, “Yolcu gibi toplu ulaşım araçlarına binip denetleme yapacak sivil müfettişler göreve başlıyor, uygunsuzluklar anında tespit ve rapor edilecek. Cezai işlem uygulanacak” ifadelerini kullandı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile, bakanlık personelinin, ulaşım araçlarına yolcu gibi binip, denetim yapacağını duyurdu.

“Bakanlığımıza bağlı Trafik Dairesi’nin yolcu gibi toplu ulaşım araçlarına binip denetleme yapacak sivil müfettişleri bugün itibariyle göreve başlıyor” ifadelerine yer veren Atakan, her türlü uygunsuzluğun anında tespit edilip, raporlanacağını belirtti.

Raporlara göre, cezai işlem uygulanacağını kaydeden Bakan Atakan, “Ayrıca vatandaşlarımızın bu alandaki her türlü şikayetleri için 7/24 hizmet verecek ücretsiz 1181 Alo Ulaşım hattı devrede” ifadelerini kullandı.