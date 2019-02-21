HABER KIBRIS

Atakan, Öztaş ile bölgenin sorunlarını görüştü

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21/02/2019

Atakan, Öztaş ile bölgenin sorunlarını görüştü

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş’ı ziyaret ederek, bölgedeki sorunlar hakkında bilgi aldı ve talepleri dinledi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Geçitkale Belediye Başkanı Öztaş, Atakan’a belediye sınırları içerisindeki bazı yolların durumu ve bölge halkının bu konudaki beklentilerini aktardı.

Atakan da Meteoroloji Dairesi’nden yağışlarla ilgili sürekli bilgi aldıklarını, havaların düzelmesiyle birlikte sıkıntılı noktalarda çalışmaların başlayacağını söyledi.

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TAGS: Atakan, Öztaş ile bölgenin sorunlarını görüştü, haber, kıbrıs,
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