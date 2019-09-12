Atakan: Patlamamış ama bölgeye sıçramış mühimmat var

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, BRT’de yayınlanan Sabah Habere katılarak bölgede çok ciddi bir hasar olmadığını, uzman ekiplerin incelemelerini sürdürdüklerini söyledi.

Atakan şöyle devam etti: "Başta bölge halkı olmak üzere tüm ülkeye geçmiş olsun. En büyük tesellimiz can kaybı olmaması. Gün ağardıkça durumun vehameti daha da ortaya çıkıyor aslında. Büyük bir felaket atlattık, geçmiş olsun."

Atakan, bölgedeki yolların, cephanelikte güvenlik tam anlamıyla sağlanana kadar trafiğe açılmalayacağını da söyleyerek, “Patlamamış ama bölgeye sıçramış mühimmatlar var. Vatandaşlar uyarıları takip etsin” dedi