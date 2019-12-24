Atakan rest çekti…

Haber Kıbrıs-Özel

Bakanlar Kurulu, kısa sürede, yarım kalan yol projelerinin tamamlanması için seferberlik ilan ediyor.

Haber Kıbrıs'ın güvenilir kaynaklardan derlediği bilgilere göre, bugün gerçekleşen Bakanlar Kurulu toplantısına, sabah meydana gelen trafik kazası damga vurdu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan'ın, "Son kez bu tonda konuşacağım" dedi ve trafikteki acil sorunların çözülmesi için bütçe ayrılmadığı takdirde, gelişmeleri kamuoyuyla paylaşarak, istifayı gündeme getireceğini söyledi.

Rakam rakam, sorunlu bölgeler ve çözüm önerilerini diğer bakanlarla paylaşan Atakan'ın zaman zaman sesini yükselttiği, "Bu başarısızlık bana yazıyor sanmayın... Başbakan dahil trafikte biten projelere yazımlarına rağmen, ihale sürecine geçilememesi, hepimizin başarısızlığı..." dediği öğrenildi.

Bakanlar Kurulu, kısa sürede, trafik kazalarının çok yaşandığı bölgelere, yarım kalan projelerden başlayarak kaynak aktaracak.

Hükümet içerisinde, "trafik projelerinin önceliği" konusunda görüş birliği sağlandığı ve bu yönde adımlar atılması için uzlaşı olduğu öğrenildi.

24/12/2019 22:53