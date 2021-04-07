Atakan: Sağlıklı bir iletişim kurulamadı

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Tolga Atakan, vakalarda yaşanılan artışın, pandemi mücadelesinde istenilen noktada olunmadığını gösterdiğini savundu. Bu sonuçta herkesin payı olduğunu kaydeden Atakan, "Ekonomi zorda, işsizlik artıyor, acil likit kaynak ihtiyacı var" dedi.

HP'den yapılan açıklamaya göre Atakan, katıldığı bir televizyon programında pandemi ve ekonomi başlıklarını değerlendirdi.

“Sokakta gözlemlediğimiz kadarıyla bizler de vatandaş olarak bir yıl önce göstermiş olduğumuz hassasiyetten uzaktayız" diyen Atakan, ekonomik yapının herkesi derinden etkilediğini, bu nedenle 60'lara ulaşmadan önce vaka sayılarının gündeme gelmez olduğunu belirtti.

Döviz kurundaki dalgalanma, artan ekonomik sıkıntılar, likidite eksikliği gibi problemlerin birinci gündem olduğunu anlatan Atakan, "KKTC’nin 2021 bütçesinin %25’i Türkiye’den gelecek kaynağa, hibelere ve kredilere dayanıyor. Hükümet bütçeyi böyle yaptı. Fakat 2021’in birinci çeyreğini geride bırakırken herhangi bir kaynak aktarıldığını görmediğimiz gibi, yapılacağına dair de herhangi bir emare henüz yok. Ekonomik ve Mali İş Birliği Anlaşması henüz daha Türkiye’de onaylanmadı. Onaylanmadığı için yürürlüğe girmedi ve buraya bir kaynak akışı yapılmadı" ifadelerini kullandı.

Bu protokolün, ekonomik durum nedeniyle diğer yıllarda yapılan protokollerden çok daha önemli olduğunu ve ülkeye likit kaynak girmesi gerektiğini kaydeden Tolga Atakan, şunları kaydetti:

"Başbakan’ın yapılacağını söylediği altyapı çalışmaları, büyük projeler ya da yollar karın doyurmuyor. Bu hafta birkaç şirkette işten durdurmalar oldu. İşletmelerimiz bu noktaya evriliyor, işsizlik rakamları artıyor ve hayat pahalılaşıyor. Bizim bu tabloda, her ne kadar bu projeler de önemli olsa da birinci önceliğimiz bunlar değil. Maliye Bakanı’nın da açıkladığı gibi ciddi bir açık var. KKTC olarak üretime değil hizmet sektörüne odaklı bir ekonomimiz olduğu için devletin gelirleri de son derece düşmüş durumda. Çünkü turizm, yüksek öğrenim ve insan hareketliliği yok.”

"SAĞLIKLI BİR İLETİŞİM KURULAMADI"

KKTC ile Türkiye arasındaki ilişkiyi de değerlendiren HP Milletvekili Atakan, hükümetin Türkiye’yle 4-5 aydır sürdürdüğü ilişki biçiminin çok doğal olmadığını, sağlıklı bir iletişim kurulamadığını ileri sürdü.

Atakan, "Aralık ayında Başbakan ve Başbakan Yardımcısı, Ankara’ya yaptığı ziyaretten, ciddi bir kaynağın aktarılacağı, aşının geleceği, ekonomik krizin etkilerinin azaltılmasına ilişkin adımlar atılacağı müjdeleriyle dönmüştü. Nisan ortasındayız ve piyasada, çarşıda, sokakta, kamu çalışanlarında herhangi bir rahatlama yok, aksine satın alma gücü azaldıkça sıkıntılar artıyor" şeklinde konuştu.

"Bütün bunların etkisini gidermek için atılacak adım bellidir; sıcak paranın ülkeye girmesi" diyen Atakan, küçük ve orta ölçekli işletmeler başta olmak üzere sektörel bazda destek paketlerinin verilmesi gerektiğini kaydetti ve "Kastettiğimiz de ‘Git bankadan’ kredi al denmesi değildir. Çünkü zorda olan bu işletmelerin kredibilitesi de bellidir” ifadelerini kullandı.

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07/04/2021 15:28