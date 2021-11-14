Atakan: Sucuoğlu, önceki azınlık hükümetindeki UBP’nin üyesi eğilmiş gibi davranmasın

HP milletvekili ve Ulaştırma ve Bayındırlık eski Bakanı Tolga Atakan, UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti’nin bugüne kadarki en kötü hükümet olduğunu, ülkeye birçok sorun yaşattığını ve kişisel pazarlıklar nedeniyle nisabı bile sağlayamadığını belirterek, “Parlamentoda ve hükümette, Cemaat Meclisi’nden bugüne kadar en kötü idareciler gördük ve olaylar yaşadık” dedi.

UBP’de başkanlığa seçilen Faiz Sucuoğlu’nun yeni bir sayfa açtığı imaları yaptığını, önceki koalisyon hükümeti hiç olmamış gibi davrandığını belirten Atakan, Faiz Sucuoğlu’nun geçmiş azınlık hükümetinde yer alan UBP’nin üyesiymiş gibi davranmasının doğru olmadığını, geçmiş hükümetin yaptıklarının unutturulamayacağını kaydetti.

Tolga Atakan, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan “Markaj” programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Toplanan para maaş ödemelerine gidiyor”

Yolların bakım, onarım ve gelişimi için seyrüsefer ücreti alındığına ancak kaynağın tamamının bu anlamda kullanılamadığını anlatan Atakan, “Toplanan para maaş ödemelerine gidiyor. Farkındalık olsun diye bakanlık yaptığım dönemde seyrüsefer paralarının Ulaştırma Bakanlığına verilmesini istemiştik. O dönemin Maliye Bakanı buna tepki göstermişti” dedi.

“Yollarla ilgili personel ve para lazım”

Yollarda, tamirat anlamında asfalt yamalama çalışmasının yetersizliğine, yeni yol yapma yanında bakım ve idamenin de önemli olduğuna vurgu yapan Atakan, “Yollarla ilgili bakım çalışmaları için personel ve para lazım. Geçmiş yıllarda kadar Karayolları Dairesi’nin asfalt şantiyesi vardı ancak kapatıldı. Bu şantiye vasıtasıyla ihaleye çıkılmadan ufak tefek işler yapılabilirdi. Biz bakanlığa geldiğimizde asfalt şantiyesini tekrar hayata geçirmek istedik. Bu kez daha yeni teknoloji kullanılacaktı. Bunu bütçeye koyduramadık ve kaynak bulamadık. Bu kez de seyyar şantiyeyle ilgili bir çalışma yaptık, proje hazırladık ve bizden sonra gelenlere devrettik” ifadelerini kullandı.

“Karayolları Dairesi’nde personel sayısı yetersiz”

Karayolları Dairesi’nde 472 personel olması gerektiğini ancak yıllar içinde bu sayının çok düştüğümü, kendisinin bakan olduğu dönemde personelin 80 civarında olduğunu belirten Atakan, bu kadar az personelle o kadar çok işi yapmanın mümkün olmadığını, mutlaka personel takviyesi yapılması gerektiğini söyledi. Atakan, “Tabela yenilenmesi ve yol temizliği konularında iş yapacak çalışan kalmadı” diye konuştu.

“Fuar kavşağındaki düzenleme trafiği rahatlatacak”

Lefkoşa fuar kavşağında yapılacak trafik ışığı yerleştirme düzenlemesiyle ilgili gelen soruyu cevaplayan Tolga Atakan, “Akıllı teknolojinin kullanılacağı ve en yakındaki trafik ışıklarıyla uyumlu olup tıkanmalara yol açmayacak kavşakta bizim bıraktığımız proje uygulanacaksa, sorun yaşanmayacak. Trafik rahatlatılacak” diye ifade etti.

“Yol işareti çizen araç bozuk”

Yollarda, yol çizgilerinin silindiği ve tehlike yarattığı, ayrıca Gaziköy- Paşaköy arasında yeni yapılan yolun çizilmediği ve yüksek yerlerine bariyer yerleştirilmediği bu nedenle özellikle geceleri risk yarattığıyla ilgili soruyu cevaplayan Atakan, yol çizgilerinin çok önemli olduğunu, yeni yapılan yolların tamamen bitirilerek hizmete açılmadı gerektiğini söyledi.

Yol bittikçe, kademe kademe çizgilerinin çizilmesi, yüksek yerlerde bariyerlerinin yerleştirilmesi ya da dolgularla tehlike yaratmayan banketler yapılması gerektiğini aksi takdirde sürücüler için ciddi riskler ortaya çıkacağını belirten Atakan, “Son model araçlarda şerit takip sistemi var, şerit değişince uyarıyor ancak yollarda çizgiler yokken bu nedenle sistem çalışmıyor” dedi. Atakan, Karayolları Dairesi’nin yol işaretlerini çizen aracının bulunduğunu ancak bunun bozuk olduğunu ve çalıştırılamadığını kaydetti.

“Seçim tarihi olarak 23 Ocak ve 6 Şubat uygundur”

Bu yıl pandemi şartlarını göz önünde bulundurarak ve erken genel seçim ile yerel seçim olmasından dolayı bütçe görüşmelerinin 6 gün tutulduğuna işaret eden Atakan, “Bütçe hızlı bir şekilde belirlenecek ve seçime gidilecek. Bu nedenle itiraz etmedik. Seçim tarihi konusunda 23 Ocak veya bazı arkadaşların da dikkat çektiği gibi okullardaki o dönem sınavları da düşünerek 6 Şubat bizim için uygundur” dedi.

“Karma oyun seçime kısa süre kala kaldırılması ne kadar doğrudur?”

Ad-Hoc komitede görüşülecek karma oyun kaldırılması veya değiştirilmesi konusuna değinen Atakan, “Karma oyun partilerin manifestolarını ve ideolojisini etkilediğini düşünürüm. Geçen seçimde seçmenlerin yüzde 25’i karma oy kullandı. Tabii ki karma oy tartışılabilir ve gerekirse de kaldırılabilir ama seçime kısa süre kala kaldırılması ne kadar doğrudur? Kaldırmak yerine oy verme işlemi basitleştirilebilir” şeklinde konuştu.

“Sucuoğlu, geçmiş azınlık hükümetindeki UBP’nin üyesi değilmiş gibi davranmasın”

Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun yeni sayfa açtığı iması yaratması ve geçmiş azınlık hükümetinin ülkeye yaşattıklarını unutturmaya çalışması çabaları olduğunu belirten ve bunu eleştiren Atakan, “Kabinede 2 kişi değiştiren Sucuoğlu, geçen azınlık hükümetindeki UBP’nin üyesi değilmiş gibi davranmasın. Azınlık hükümet kurulmadan önce HP, seçim tarihi belirlenerek geniş tabanlı bir hükümet önerisi yapmıştı. Hükümet birbirini denetleyerek, önemli ve acil yasalar geçirilecekti. İnat üzerine kurulan yamalı bohça UBP- DP-YDP Azınlık Hükümeti bize bir sene kaybettirdi” dedi.

“Cemaat meclisinden bugüne en kötü hükümet”

UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti’nin bugüne kadarki en kötü hükümet olduğuna işaret eden Atakan, “Bizim hükümette olduğumuz dönemde nisap sağlayamayıp, meclisi toplanamadığımız gün sayısı birdir. Onun için de ciddi gerekçeler vardı ancak geçen dönemki azınlık hükümeti sürekli nisap sorunu yaşadı. Nisap sağlamak için pazarlıklar yapıldı. Bakanların kürsüde kavga ettiğini gördük. Parlamentoda ve hükümette, Cemaat Meclisinden bugüne kadar en kötü idareciler gördük ve olaylar yaşadık. Nisap sağlandığında Başbakan Ersan Saner’in yüzündeki rahatlamayı görürdüm ve üzülürdüm” ifadelerini kullandı.

“65 yaşında bir çalışan istihdam edildi”

Her yılbaşında vergiler, harçlar ve ücretlere zam yapıldığı ancak pandemi şartları ve kötü ekonomik şartlar nedeniyle bu yıl yapılmamasının mümkün olup olmadığıyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Atakan, “Asgari ücretin artışına endeksli harçlara artışlar yapılıyor. Bunlardan bütçeye ciddi gelir saplanıyor. Bütçe belirlenirken, buradan gelecek gelir öngörülerek düzenleme yapılır. Bunlara zam yapmamak için gelirlerin düşmemesi adına tasarruf yapılması gerekir ancak geçmiş dönemde de görüldüğü gibi tasarruf yapmak yerine, partizanca istihdamlar yapıldı. Ekonomi Bakanlığına 65 yaşında bir personel istihdam edildi” şeklinde konuştu.

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14/11/2021 13:26