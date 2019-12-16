Atakan: Tamamen ülkenin güvenliği için

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan BRT’de katıldığı programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Tolga Atakan, Geçitkale Havaalanı’na İHA’ların gelmesine ilişkin yapılan eleştirileri de değerlendirdi, “Kararın alınma gerekçesine bakıldığında; ne kadar elzem ve haklı olduğunu görmek mümkündür” dedi.

Bulunulan coğrafyada her şey yerli yerinde ve dört dörtlük olsaydı ve bu konuda bir aciliyet ve gereklilik olmasaydı kararın tartışılabileceğini söyleyen Atakan, Rum tarafının yaptığı hamlelerin gözden kaçırılmaması gerektiğini vurguladı

Atakan, “Rum yönetimi İsrail’le İHA alımı çerçevesinde bir anlaşma imzaladı. Çok yakın çevremizde ciddi aktivitelerin olduğu bir dönemde alınmış bir karardır. Bu konudaki hassasiyetleri çok iyi anlıyorum. Sosyal medyada yer aldığı gibi ne bir savaş ilanı var ne bir silahlanma yarışı var ne de bu yönde bir çaba var. Bu tamamen ülkenin güvenliği için ve stratejik ortağımız Türkiye’nin bölgede yürüttüğü faaliyetler çerçevesinde atılmış bir adımdır. Bu coğrafyada son yıllarda sıklıkla yaşadığımız düzensiz göç, insan kaçakçılığı gibi konularda da müdahale anlamında imkan ve kabiliyetlerimizin daha da artırılmasına yönelik bir hamledir.” Dedi.

“KARAR ALINDIĞI GÜN KAMUOYUYLA PAYLAŞILDI”

Kamuoyundan gizleme gibi bir durumun söz konusu olmadığını ifade eden Atakan, karar alındığı gün kamuoyuyla paylaşıldığını söyledi. Bakanlık bütçesi görüşülürken ilk açıklamayı kürsüden kendisinin yaptığını anlatan Bakan Atakan, “İHA’lar oraya gelseydi ve kimsenin haberi olmasaydı gizlilik söz konusu olurdu” şeklinde konuştu.

Atakan konuya ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Sivil Havacılık Dairesi, Ercan Hava Trafik Kontrol Şube Amiri ve ekibimiz Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri’yle ve faaliyetleri yürütecek olan Türkiye Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yetkilileriyle bütün detayları masaya yatırdı. Sivil Havacılık Dairesi olarak zaten Geçitkale Havaalanı’ndaki bazı seyrüsefer cihazlarımızın koordinesini yapmaya devam edeceğiz. Geçitkale Havalimanı’ndan veya Geçitkale Havalimanı’na yapılacak her türlü faaliyeti de Ercan Kule tarafından da izlenecek, koordinasyonu yapılacak.”

16/12/2019 18:31