Atakan TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’la görüştü

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’la görüştü.

Oktay’ın makamında gerçekleşen görüşmede, özellikle yarım kalmış yol projeleri ve 2020 altyapı projelerinin ele alındığı bildirildi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığından verilen bilgiye göre, Atakan’a ziyareti sırasında Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı ve KKTC’nin Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü eşlik etti.

04/12/2019 20:27