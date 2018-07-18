Atakan: Teknenin kimliği ve detaylar araştırılıyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Yenierenköy açıklarında, Türkiye ile KKTC karasularının kesiştiği bölgede bugün öğle saatlerine doğru batan mülteci taşıyan teknede kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Atakan, TAK muhabirinin sorusu üzerine yaptığı açıklamada, olay yerinden edindiği bilgiye göre 16 kişinin öldüğünü, 105’inin kurtarıldığını, 25 civarında kaybın arandığını ve bir de yaralı olduğunu bildirdi.

Tolga Atakan, KKTC Sahil Güvenlik ve Türkiye Sahil Güvenlik ekiplerinin olay yerinde denizden ve havadan arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü, KKTC Kıyı Emniyeti ekiplerinin de on-call beklediğini ve telsiz hizmeti verdiğini kaydetti.

Teknenin bandırasının, nereden nereye gittiğinin, kasıtlı olarak mı batırıldığının tespiti için araştırma ve soruşturmanın devam ettiğini söyleyen Tolga Atakan, kurtarılan mültecilerin Mersin’e nakledileceğini, ölen kişilerin cesetlerinin de büyük ihtimalle oraya götürüleceğini bildirdi.

Suriye’deki savaştan kaçan binlerce kişinin dramı sürerken Kıbrıs’ın Karpaz bölgesinde geçen mayıs ayında 9 mülteci cesedi bulunmuştu. Mültecilerin cesetleri Lefke’de toprağa verilmişti.

TC Sahil Güvenlik'ten resmi açıklama: "19 göçmen öldü, 103 kişi sağ, 25 kişi kayıp"

Bugün bölgede büyük infial yaratan göçmen gemisinin batması olayıyla ilgili Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan resmi açıklama geldi:

Açıklama şöyle:

"18 Temmuz 2018 tarihinde saat 05.37'de, 150 kişilik bir göçmen grubu tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin yaklaşık 30 kilometre açıklarında bulundukları bildirilerek yardım talep edilmesi üzerine derhal 1 Sahil Güvenlik Helikopteri, 1 Sahil Güvenlik Korveti ve 4 Sahil Güvenlik botu olay mevkiine sevk edilmiştir.

Sahil Güvenlik unsurlarının intikali esnasında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Komutanlığı ile koordine kurulmuş ve NAVTEX yayını yapılarak olay mahallinde bulunan tüm ticari gemilere acil yardım çağrısında bulunulmuştur.

Bölgede bulunan Panama bayraklı ASPIRI isimli ticari gemi tarafından, göçmenlerin Mersin ili Silifke ilçesi İncekum sahilinden yaklaşık 20-25 deniz mili güneydoğusunda oldukları saat 10.34’te tespit edilerek Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilmiştir.

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları (1 Sahil Güvenlik Helikopteri, 1 Sahil Güvenlik Uçağı, 1 Sahil Güvenlik Korveti ve 4 Sahil Güvenlik Botu) ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı 1 Helikopter, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı 4 Sahil Güvenlik Botu ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı 1 Helikopter ve Emniyet Genel Müdürlüğüne ait 1 Uçağın iştirakiyle müştereken devam eden arama kurtarma faaliyetinde hâlihazırda toplam 103 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarılmış, 19 düzensiz göçmenin ise cansız bedenine ulaşılmıştır.

Hayati tehlikesi olan 1 düzensiz göçmen Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı Helikopteri ile Girne’ye intikal ettirilmiştir. Kayıp olduğu değerlendirilen yaklaşık 25 kişi için arama kurtarma faaliyetine halen devam edilmektedir".

"HASTANEYE YARALI VEYA ÖLÜ MÜLTECİ GETİRİLMEDİ"

Lefkoşa Devlet Hastanesi Başhekimi Doktor Bülent Dizdarlı sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "şu an için Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne yaralı veya hayatını kaybetmiş herhangi bir mülteci getirilmemiştir" dedi

(TAK)