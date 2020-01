Atakan: Trafik fonunun yeniden kurulması şart

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, son gülerde alevlenen trafik ve altyapı konularında merak edilen soruların cevaplarını Haber Kıbrıs yazarı Esra Uluçaylı için cevapladı

TÜM GELİRLER GENEL BÜTÇEYE GİDİYOR:

Atakan: Tüm gelirlerimiz genel bütçeye gidiyor. Ülkemizin maliye yapısı gereği, birkaç tane fon var şu an aktif olan. Biz de fonu olmayan 2-3 bakanlıktan bir tanesiyiz. Seyrüseferden tutun, sabit radarlardan gelen gelirler, otobüs, taksi vb. araçların işletme izninden gelen gelirler, havacılık gelirleri, posta gelirleri, telefon dairesi gelirleri; bütün gelirler; ana bütçeye gidiyor, maliyeye gidiyor

Esra ULUÇAYLI

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, kaynağın oluşması halinde 3 yıllık yol ve altyapı için projelerin hazır olduğunu ve uygulamaya hazır olduklarını belirtti.

Atakan, Haber Kıbrıs yazarı Esra Uluçaylı’ya son günlerde yaşanan ve halkın ciddi tepkisine neden olan yollar ve altyapılarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Atakan, 269 Milyon Lira ile tüm yolların ihtiyacını gidermenin mümkün olduğunu belirterek “3 yıllık bir periyoda yaydığımız çalışmamızda, birinci yılda sadece yol bakım ve onarım için ihtiyacımız olan miktar 150 Milyon liradır. Yerel kaynaklardan bir bütçe talebimiz oldu. Türkiye projelerinden bit bütçe talebimiz oldu. Yerel kaynaklardan realize olan bütçemiz şu an 22 milyon lira. Türkiye Cumhuriyetinden henüz bir dönüş almadık. Umuyorum bu konuda da olumlu dönüşler alınacak. Kısacası Ulaştırmak Bakanlığı olarak bunu samimiyetle söylüyorum, ülkenin doğusundan batısına kuzeyinden güneyine hangi noktada sorun var ezbere biliyoruz. Hepsi ile ilgili çözüm projelerimiz hazır. Kaynak aldığımız anda, bunları da hayata geçirebilecek durumdayız” ifadelerini kullandı.

İşte Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’ın Haber Kıbrıs yazarı Esra Uluçaylı’nın sorularına verdiği yanıtlar:

Soru: Ulaştırma Bakanlığı hakkında bilgi almak istediğimiz zaman, dönemimizin en etkili haber alma alanı olan interneti kullanıyoruz. Ulaştırma Bakanlığı’nın sitesine girdiğimiz zaman, karşımıza bakanlığınızın vizyonu ve misyonu çıkıyor. Bu vizyon ve misyonunuzda, en dikkatimi çeken kelimeler; ulaşımı ve iletişimi çağdaş ülkeler seviyesinin de üzerine çıkarmak… Daha kaliteli, daha dengeli, daha düzenli ulaşımı insanlarımıza sunabilmek. Aslında bu bakanlığın vizyon ve misyonu bu. Sizce bakanlığa geldiğiniz dönemden beri, bu vizyon ve misyonunuzu gerçekleştirebildiniz mi? Veya gerçekleştirebiliyor musunuz?

Gerçekleştirmek zaten mümkün değil. Önce oradan başlayalım. Gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaları, gerek yasal mevzuat ve bu konudaki eksiklikler noktasında, gerek diğer noktalarda maksimum çabayı ortaya koyduğumuzu açık yüreklilikle söyleyebilirim. Ancak öyle bir bakanlığız ki, icracı bir bakanlığız, mesela sadece yasal değişikliklerle vatandaşın hayatına dokunabilecek bakanlıklar gibi değiliz. Maddi anlamda, görünür anlamda, fiziki anlamda bir şeyler yapıp, vatandaşın hayatına dokunması gereken bir bakanlığız. Her ne kadar üretim odaklı olsanız da, her ne kadar vizyoner olsanız da her ne kadar çözüm odaklı, aynı vizyon ve misyonumuzda olduğu gibi çağın gerekliliklerini ülkemize taşıma yönünde bir gayret de ortaya koymuş olsanız, günün sonunda maalesef dönüp dolaşıp takıldığınız yer maddi kaynak sıkıntısı… Yani bugün evet ulaşımda, evet iletişimde, evet ulaşım derken hava yolu, limanlar, karayollarımız bir bütün olarak, bütün bunlar ulaştırmanın bir parçası.. Yapmayı arzu ettiğimiz, planladığımız, belli aşamalara kadar getirdiğimiz bir çok proje var fakat bunların fiiliyata dökülmesi noktasında takıldığımız ciddi bir de maddiyat engeli var.

Soru: Peki, genel olarak insanlar, halk olarak biz; şunu söylüyoruz. Seyrüseferimizi ödüyoruz nereye gidiyor? Baktığımız zaman Sivil Havacılık Dairesi, Limanlar Dairesi, Karayolları Dairesi; yani yaklaşık 10 daire aslında sizin bakanlığınıza bağlı. Belki de ülkede en büyük geliri sağlayan daireler bunlardır. Buralardan gelen gelir, nereye gidiyor?

Genel bütçeye gidiyor. Ülkemizin maliye yapısı gereği, birkaç tane fon var şu an aktif olan. Biz de fonu olmayan 2-3 bakanlıktan bir tanesiyiz. Seyrüseferden tutun, sabit radarlardan gelen gelirler, otobüs, taksi vb. araçların işletme izninden gelen gelirler, havacılık gelirleri, posta gelirleri, telefon dairesi gelirleri; bütün gelirler; ana bütçeye gidiyor, maliyeye gidiyor. Maliye de, bunu defaetle söylüyorum, kazanlar dolusu bir kaynak var da bize sadece bir kepçe veriyor diye anlaşılmasın bu. Ülkenin bir gelir-gider dengesi var. Zaten sürekli söylemeye çalıştığım bu aslında. Bugüne kadar kurmuş olduğumuz sistem ve bu gelir-gider dengesizliği maalesef katlana katlana günümüze kadar geldi ve günümüzde artık insan yaşamını tehdit eder boyuta ulaştı. Bu sadece ulaştırma bağlamında değil, sağlık bakanlığı da aynı sıkıntılarda, eğitim bakanlığı da aynı sıkıntılar da, iç işleri bakanlığı da aynı sıkıntılarda. Bu çarkı döndürebilmek için, bir bütçe öngörüyorsunuz. Öngördüğünüz bütçenin % 85 civarındaki karşılığı maalesef maaş, maaş ödemeleri, ek mesailer, teşvikler, şeklinde bir yerlere gidiyor. Kalan %14-%15’le de siz yol yapacaksınız, hastane yapacaksınız, okul yapacaksınız. Bu mümkün değil. Sürdürülebilir değil. Bir de bu çerçevede, sıklıkla dile getirdiğim, bir öncelik planlaması yapmamız gerekiyor. Bir aile düşünün, 10 liralık bir geliri var. Bu 10 lirayı nasıl dağıtırsınız. Bir kısmını bir kenara koyarsınız, çocukların okulu, elektrik, mutfak harcaması… Devlet de bu şekilde hareket etmeli. Elde ettiğimiz gelir çerçevesinde ki bunun çağrısını da yakın zamanda yaptım. Toplumda çok fazla da karşılık bulduğuna inanmıyorum. 1 yıl feragat edelim bir şeylerden. Partilere para vermeyelim. Ek mesai ödemeyelim. Açılış yapmayalım. Festival yapmayalım. Yurt dışı ziyaret yapmayalım. Daha bir sürü şeye getirebiliriz. Buradan topladığımız para ile mesela Lefkoşa-Mağusa yolunu güvenli hale getirelim. Lefkoşa-Girne yolunu güvenli hale getirelim. Bir tane hastanemiz tam donanımlı olsun. Çok ihtiyaç olan yere bir okul yapalım. Ama bu; sadece hükümetin, sadece ulaştırma bakanlığının söylemiyle olacak bir şey değil. Buna toplumsal, kollektif bir şekilde bir hareket tarzı geliştirmemiz gerekiyor. Son yaşadığımız çok acı olay sonrası, bir söz vardır ya; bir musibet bin nasihattan evladır diye. Maalesef o musibet de en azından bu konuda bu kadar zamandır, sesimizi yükseltmemizin bir karşılığının olmasına yol açtı. İşte basına da yansıdı. İstihdamı destek fonunda biriken ciddi bir rakam var. Bu rakamdan bir miktar; en azından acil elzem noktalarda, bu sorunları çözmek için, trafik güvenliği konusunda, ulaştırma bakanlığına devredilebilecek. Bu bile elimizdeki o kısıtlı imkanların bir öncelik sıralamasına göre sıralanmasına bir yerde bir adım gibi görüyorum. Bu, bu fona göz koyma değil. Bir şeyi finanse etme de değil. Acil bir ihtiyaç var ortada. Bu acil ihtiyaç çerçevesinde, elimizdeki imkanların, elimizde ne varsa kıyıda köşede, acil bir şekilde hayata geçirilmesidir. O fon buraya kullanılacak ve o fon bitecek diye bir şey yok. Şu anda acil olan işlev için, o fon kaynak olarak kullanılacak. Ondan sonra yıl içerisinde o fon tekrardan eski haline getirilecek. Şu an hızlı hareket etmemiz lazım. Neden; çünkü bugün 3 tane çok ciddi ana arterimiz var. Lefkoşa’yı merkeze aldığınızda, Lefkoşa-Girne, Lefkoşa-Mağusa, Lefkoşa-Güzelyurt. Bu üç yolumuzla ilgili de bariyer eksikliğinden tutun, yol çizimine, tamirlerin yapılmasına, aydınlatılmasına kadar, bir sürü sorun silsilesi var. Bu sorun silsilesi ile ilgili bütün projeler hazırdır. Rakamlar da bellidir. Bununla ilgili, önümüz açıldığı anda, adım atabilme kapasitemiz da ortadır. Kötü olay sonrası, Bakanlar kurulu toplantımızın ardından, alınan kararlar çerçevesinde Çarşamba sabah hemen bariyerleme işlemine başlayabildik.

Soru: Peki bir ölümlü kazanın olması mı gerekir ki acil Bakanlar Kurulu kararı ile oraya bariyer döşensin? Çünkü çok büyük bir acıdır bir insan öldükten sonra, ertesi sabah orada bariyer görmek…

Ana olgulardan uzak bakıyoruz. Herkes şey zannediyor. “Bir yerlerde bariyerler var, burada da umarsız bir grup insan Bakanlar Kurulu’nu oluşturuyor. Hiç kimsenin umurunda değil. Bir kaza oluyor. Bir kaza oldu, herkes bizi yiyecek, çıkarın o bariyerleri koyalım diye bir şey yok.” Böyle bir şey yok maalesef. Şudur sıkıntımız. Örneğin oraya çakılan bariyerler, St. Hillarion kavşağında devam eden bariyerleme için kullanılacak bariyerlerdi. Karşı tarafa çakılacak bariyerleri çaktırtmadık, buraya aktardık. Yeni bir sipariş verdirdik. Süren bir ihale var. Bu ihale kapsamında, %20 kapsamında iş yaptırabilme kabiliyetimiz var. Bu çerçevede sipariş verdik. Yeni bariyerler 3 gün sonrası hemen gelecek ve St. Hillarion’daki bariyerleme devam edecek. Bize kaynağı bulduğunuz anda, biz harekete geçebilecek noktadayız.

Soru: Kaynağın bulunması için, ne çalışma yapılıyor?

Bir sürü çalışma var. Öncelikle fon ve benzeri, devletin elinde bulunan ve fakat kullanılmayan fonları bir yere toplama yönünde çalışma var. Çok ciddi bir tasarruf, tedbir çalışması var 2020’ye yönelik. Yine 2020 yılı içerisinde, çeşitli bakanlıkların yapacağı projelerin bazılarının iptal edilip, buradan elde edilecek kaynağın, acil ivedi olan noktalara harcanması yönünde bir çalışma var. Henüz gelecek miktar belli olmamakla birlikte, Türkiye Cumhuriyeti katkıları çerçevesinde 269 milyon liralık bir başvurumuz oldu 2020 yılına yönelik. Bu talebimizin kaçta kaçı karşılanacak şu an bilmiyoruz. Ama bunu kendi iç kaynaklarımızdan, özelden gelecek finansman desteğiyle de olabilir. Yine bu son yaşadığımız acı kaza sonrasında, “biz yardımcı olmaya hazırız” şeklinde bir sürü başvuru aldık. Bunları Bakanlar Kurulu’na taşıyacağım. Bu şekilde, bu işin üstesinden geleceğiz.

Soru: 269 Milyon Lira tüm yolların ihtiyacını gidermek için yeterli mi?

Evet yeterlidir. 3 yıllık bir periyoda yaydığımız çalışmamızda, birinci yılda sadece yol bakım ve onarım için ihtiyacımız olan miktar 150 Milyon liradır. Yerel kaynaklardan bir bütçe talebimiz oldu. Türkiye projelerinden bit bütçe talebimiz oldu. Yerel kaynaklardan realize olan bütçemiz şu an 22 milyon lira. Türkiye Cumhuriyetinden henüz bir dönüş almadık. Umuyorum bu konuda da olumlu dönüşler alınacak. Kısacası Ulaştırmak Bakanlığı olarak bunu samimiyetle söylüyorum, ülkenin doğusundan batısına kuzeyinden güneyine hangi noktada sorun var ezbere biliyoruz. Hepsi ile ilgili çözüm projelerimiz hazır. Kaynak aldığımız anda, bunları da hayata geçirebilecek durumdayız. Ama bu kaynağı toparlayabilmek için, yine söylüyorum, gerekirse toplum olarak bir şeylerden feragat etmemiz gerekiyor. Çünkü bu böyle 20 Milyon-30 Milyon lira ile çözülemiyor. Maliye bakanımız bu konuda gerçekten çok duyarlıdır. Ama mevcut sistemde biz işimizi çözemeyiz maalesef. Bütünlüklü bakmak zorundayız. Yaşadığımız ana sıkıntı da bu.

Soru: Sosyal medyada bayağı konuşuldu. İstifa etmeyi düşündünüz mü? Zamanında Kemal Dürüst’e yazdığınız yazılar ortaya çıktı. Dönemin Ulaştırma Bakanı’na yazdığınız yazılardı ki; Girne dağ yolunda meydana gelen kazanın ardından yazmıştınız. Tolga Atakan ulaştırma bakanı olmadan önce yazdığı yazılardı bunlar. Tolga Atakan şu an ulaştırma bakanı. Yine olsa yine aynı yazıları Kemal Dürüst’e yazar mıydı?

Kemal Dürüst’e tek bir olay üzerinden o yazıyı yazmadım. Belli bir dönemdeki faaliyetleri üzerine yazılmış bir yazıdır. Aynı faaliyetleri Tolga Atakan bakanlığı döneminde yapmadığı için, içi rahattır. Bunu net olarak söyleyebilirim. Yine olsa yine yazardım. O sadece tek bir kaza olayı sonrası değil, o dönem içerisindeki genel bakanlık uygulamaları çerçevesinde yazılmış bir yazıdır. Zaten geride kalmış 22 aylık dönemimiz içerisinde de, bu yanlış uygulamaların üstesinden gelmek için de ciddi efor ve mesai harcadık. Bu da bizi yordu. Verilen taşıma izinlerinden tutun başka yanlış uygulamalara kadar…

Trafik kazaları önleme konusunda ise, genel olarak şu algımız var. “Yollarımız çok kötü”. 10 vatandaşın 10’u da size ayni şeyi söyleyecektir. Peki biz buna göre mi hareket ediyoruz? Evet yollarımızın %79’unun yaşam ömrü, raf ömrü dolmak üzeredir. Bunların yenilenmeye ihtiyacı var. Ancak biz buna uygun hızda araç kullanıyor muyuz? Hayır. Buna uygun dikkatte miyiz? Hayır. Seyir halinde herkesin elinde cep telefonları. Bunları ne zaman konuşmaya başlayacağız? Hız yapılmaması gereken yerde, hız sınırının 3 katı araba sürmeyi marifet sananlara veya alkol sınırının kat ve kat üstünde olup, trafiğe çıkanları ne zaman konuşmaya başlayacağız? Bu bütünlüklü bir yapı. Evet çok acıdır, özellikle bariyer eksikliğinden solayı kaybettiğimiz 5. Vatandaşımızdır 2020 yılı içerisinde. Şunu da anlamamız gerekiyor. Kıbrıs küçük bir yer. Maximum 15-20 dakikadır bir yere gecikmemiz. Aşırı sürat, araç sürerken dikkatimizi dağıtacak şeyler, alkollü araç kullanmak bunları yok etmemiz gerekiyor. Bu yol yapımız iyileşene kadar, çağdaş bir seviyeye gelene kadar, düzelene kadar, azami dikkat ve özenle araba kullanmamız gerekiyor. Bunu yapmak zorundayız. Sadece kendimize zarar vermiyoruz. Başkalarına da zarar veriyoruz. Bunu görmemiz gerekiyor.

İstifa etme konusunda; gerçekten bir şey üretemeyen bir konumda olsam, ben ve ekibim bağlamında, bir saniye düşünmem bu görevi bırakırım. Belli bir noktaya kadar getirdiğimiz bir sürü çalışma var ve bu çalışmalarda artık bir çözüm noktasına geldik, bir karşılık alıyoruz. Evet, ne kadar acıdır ki, acı olaylar bunun hızlanmasına vesile oldu. Ama artık bir karşılığı var. Örneğin yanılmıyorsam 4 hükümet öncesine kadar bir trafik fonumuz vardı bu bakanlığın altında. Bu trafik fonuyla, bir yere bariyer yapılacaksa, bir yere yol çizimi yapılacaksa, trafik güvenliğine yönelik bir adım atılacaksa bu fon mevcuttu. Şu an böyle bir fon yok. Bir fonumuz olsa biz 100 metre bariyer çakabilmek için elimizde bloke talebiyle maliye bakanlığına koşturmayacağız. Kendi bünyemiz altında, bariyerimizi de döşeyeceğiz, reflektörümüzü de takacağız, elektrik arızasını da gidereceğiz, yol çizgisini da yapacağız. Bunların hepsini yapacağız. Bununla ilgili yasal bir çalışma yaptık. Bakanlar Kurulu’na sunacağız. Bunu da hayata geçirebileceğiz 2020’de. En azından bu bize bazı noktalarda ivedi hareket etme şansı verecek. Çünkü biz şu an o ivedi hareket etme şansından çok çok uzağız. Genel yapımız itibariyle. Gerek personel yapımız itibariyle, gerek maddi imkanlar nedeniyle. Bugün çok basit bir yol çizme işlemi için bloke almak zorundayız. O blokenin realize olmasını beklemek zorundayız. O çerçevede adım atmak zorundayız. Bu beklemede de süre geçiyor. Bunun sonucu da maalesef istemediğimiz şekilde karşımıza çıkıyor. Tüm bunları harekete geçirme noktasındayız şu an. Bununla ilgili kararlılığım çerçevesinde bu görevi sürdüreceğim. Ama bunlarla ilgili doyurucu, hayata geçirme noktasında gerçekten elimiz dolu bir noktaya gelemezse o zaman zaten bu görevi sadece benim değil, bu kabinenin bile devam ettirmesinin hiçbir anlamı yoktur diye düşünüyorum.

Soru: Siz geçmiş hükümette iken de bakandınız. Bahsettiğiniz bu trafik fonu, neden geçmiş hükümetin başından itibaren kurulmadı?

Çok çalıştık. Ancak o ortamı ve yapıyı yakalayamadık. Hükümetin odaklanmasını sağlayacak ortam da oluşmadı. Biliyorsunuz çok ciddi bir döviz krizi yaşandı 2018’de. Bu ciddi anlamda yıkıcı oldu. Genel anlamda hükümetin detaylara odaklanması umduğumuz seviyede olmadı. Bununla ilgili çalışmamızı biz geçen hükümet döneminde de yaptık ama yaptığımız yerde kaldı. Bir adım ileriye götürülemedi. Şimdiki hükümet döneminde bu bir–iki adım ileriye götürülüp, en azından son noktaya getirildi. Bu bir elzemiyet mi? Evet elzemiyet. Çünkü Ulaştırma Bakanlığı’nın faaliyetleri direk insanların hayatlarına dokunuyor. Umuyorum ki bu hassasiyet kaybolmaz ve aynı şekilde devam eder. Başka gündemler arasında kaybolmaz. Biz bakanlık olarak bu hassasiyetin en üst düzeyde olması için çalışacağız.

Soru: Aydınlatmalardan bahsedecek olursak? Kapkaranlık yollar var…

Şu anda genel anayol ağımız içinde bütün aydınlatmaların tamir maliyeti 652 bin 500 liradır. Ancak atladığımız nokta şu; tamir ettik; peki ya sonrası? Önemli olan bakım ve idamedir. Nasıl bir akla hizmettir bilmiyorum. Yanılmıyorsam 4- 5 hükümet öncesinde bu bakım ve idame karayollarına verilmiş. Ama kimse bakmamış karayolları idaresinin buna uygun bir alt yapısı var mı diye. Bugün karayolları dairesinin bir tane asansörlü aracı var. Üzerine çıkaracak bir tane elektrik teknisyeni yok. Yani o yanmayan ampulü değiştirecek bir tane elektrik teknisyenimiz yok. Ama yetki bizde. Nasıl çözülmüş bugüne kadar? 20 direklik bir hat düşünün. 5 Direk yanmıyor. Ne kadar tutar bu. Fiyat al. Aldık. İhaleye çık. X marka armütür tak. Geri kalan 15 direkte başka armatür var. Ondan sonra bir voltaj dalgalanması olduğunda, patlama oluyor. Halbuki KIB-TEK 6 tane ilçede belli bir teşkilatı var. Alt yapısı var. Aracı var. Deposu var. Malzemesi var. Neden KIB-TEK almıyor bunun sorumluluğunu diye 22 ay mücadele ettim. Geçen hükümette başaramadım. Bu hükümette başarılı olduk. Ocak ayından itibaren bütün karayolu aydınlatmalarını KIB-TEK üstleniyor. İhale usülü gidildiğinde, kontrolsüz bir şekilde gidildiğinde , işte biri bir şeyi yapıyor, parasını alıyor, ortadan kayboluyor, standart mıdır, standart dışı mıdır (Mağusa-İskele arası yaşadığımız sıkıntı odur) kablolar nereden geçer, böyle bir belirsizlik ve amatörlük var geçmişten gelen. Ocak ayından itibaren bu ortadan kaldırılıyor. Şimdi bize kalan bahsettiğim standartlarda yol çizimin yapılması, tabelalalarının yapılması. 2020 yılı için rakam önümdedir. 25 Milyon 346 bin liraya ihtiyaç var yol çizimi için. 110 milyon 188 bin 400 liraya ihtiyacımız var oto korkulukları çakmak için. 2 milyon 817 bin 500 liraya ihtiyacımız var levhalarımızı ve fosforlarımızı güncellemek için. Bizim yerel kaynaklardan aldığımız rakam ise 22 milyon lira.

Soru: Türkiye ile imzalanan protokol?

Türkiye’den 2019 yılında herhangi bir kaynak kullanamadık. Realize olmadı. 2020 yılında nasıl bir aktarım yapılacağının bilgisi şu an elimizde yok. Soru işaretlerinin içerisinde, yarım kalmış mevcut projelerin ne olacağı konusunda gelecek planlamak çok çok zor.

06/01/2020 11:40