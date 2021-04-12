Atakan: Trafik konusunda yasal düzenlemeler yapılması gerek…

HP Milletvekili Tolga Atakan, Ulaştırma alanında yarım bırakılan çalışmalar hakkında konuşma yaptı.

Trafikte yaşanan sıkıntılara değinerek, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay’ın geçtiğimiz günlerde alkollü bir sürücünün karıştığı trafik kazası sonrasında, ehliyetini iptal ettirmesini takdirle karşıladığını belirterek, Canaltay’a teşekkür etti.

Trafik konusunda yasal düzenlemeler yapılması gerekliliğine işaret eden Atakan, ülkenin araç muayene sisteminin de çağdaş bir yapıya kavuşturulması gerektiğine değindi.

Atakan, araç muayene sisteminin Polis Genel Müdürlüğü uhdesinden çıkarılması gerektiğini, bu konuda kendi bakanlığı döneminde bir takım adımlar atıldığını, bunun bir an önce sonuçlandırılması gerektiğini kaydetti.

Bu habere tepkiniz:



12/04/2021 18:45