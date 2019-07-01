HABER KIBRIS

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Atakan: Uçak ihtimali düşük

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01/07/2019

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Atakan: Uçak ihtimali düşük

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, düşen cismin uçak ya da İHA olma ihtimalinin düşük olduğunu söyledi. Parçaların geniş bir alana dağıldığını anlatan Atakan, parçaların birleştirilmesinin ardından sabah saatlerinde geniş açıklama yapılacağını vurguladı.

Dikmen bölgesinde de patlama olduğunu ve orada da araştırma yapıldığını belirten Atakan, sabahın ilk ışıkları işe birlikte tüm bulguların değerlendirileceğini ve kamuoyuna kapsamlı bir açıklama yapılacağını söyledi.

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