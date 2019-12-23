Atakan: Ulaştırma bakanlığı sorumlu tutulamaz

Lefkoşa, Girne anayolunda yaşanan sel felaketi soncu 4 kişinin ölmesinin üzerinden yaklaşık 1 yıl geçti.

Cumhuriyet Meclisi Olayla ilgili oluşturulan komitenin hazırladığı raporu bugün görüştü.

Meclis araştırma komitesinin raporu Komite başkanı UBP Girne milletvekili Özdemir Berova tarafından mecliste okundu.

Ardından rapor üzerine ilk konuşmayı yapan Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, rapordan, yol yapımı ve menfez temizliği konusundaki sorumluların görevlerini layıkıyla yerine getirmediğinin anlaşıldığını söyledi.

Erhan Arıklı olayın yaşanmasında sorumlu olanların meydan çıkmasındaki sürecin takipçisi olacaklarını da belirtti.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de yolun kontrolörlüğü noktasında bir belirsizlik olduğunun görüldüğünü ifade etti.

Özyiğit, yolun yapım ve tamamlanma aşamasında kontrolörlük görevini kimin yaptığının belli olmadığını ifade etti.

CTP Milletvekili Fikri Toros ise, yolun projeye uygun inşa edilmediğinin anlaşıldığını kaydetti.

KKTC’deki yol ve trafik standartlarının bir an önce AB standartlarına akredite edilmesi gerektiğini anlatan Toros, kazanın yolun bu standartlarda olmamasından kaynaklandığını belirtti.

TDP Gazimağusa Milletvekili Hüseyin Angolemli de sorumluların ortaya çıkarılması ve cezalandırılması gerektiğini belirtti.

Angolemli raporun bazı eksiklikleri olduğundan da bahsetti.

Eleştirilerin ardından söz alan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Ciglos mevkiinde yaşanan olaydan tek başına bakanlığının sorumlu tutulamayacağını söyledi.

Atakan, ilgili yolun bir tamir projesi olduğunu iddia edildiği gibi bir yol genişletme projesi olmadığını vurguladı.

Atakan, bahse konu bölgede oto korkuluk eksikliği bulunmadığını ancak boğaz piknik alanından gelen suyun yarattığı erozyonun varolan korkulukları yerinden söktüğünü savundu.

Bakan Atakan ayrıca, menfezlerin önceden temizlenmiş olduğunu, tıkanıklığın sel suları tarafından menfezlere taşınan molozlardan kaynaklandığını kaydetti.

Atakan’ın ardından söz alan CTP Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakanın beyanatları ile komiteden oybirliğiyle geçen raporun bazı maddelerinin çeliştiğini iddia etti.

23/12/2019 19:20