Atakan: Ülke öncelik sıkıntısı yaşıyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada “Temiz isim pis işler yaparsanız kirlenir” dedi.

Kantara’daki sıkıntının dün meydana geldiğini, Karayolları ekiplerininse olayın oluşundan yaklaşık yarım saat sonra müdahale ettiğini vurgulayan Atakan, personel sıkıntısının bir günde ortaya çıkmadığını, zaman içinde meydana geldiğini kaydetti.

Ülkenin bir öncelik sıkıntısı yaşandığını, bütçe, insan kaynağı ve odaklanmayla alakalı olduğunu, bütçe sıkıntısının bir realite olduğunu vurgulayan Bakan Atakan, ancak sanki Ulaştırma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı arasında, ya da hükümette bir sıkıntı varmış gibi gösterilmeye çalışıldığını kaydetti.

İzin Kurulu’nun bakana bağlı olmadığını, bakanlığın bu kurulda sadece bir tane temsilcisi olduğunu ifade eden Atakan, görevde bulunduğu süre içinde de İzin Kurulu’nun tek bir toplantısına katılmadığını, tek bir konuya da dahiliyeti olmadığını aktardı.

T izinleri konusunda Arıklı’nın yazılı sorusuna net bir şekilde cevap verileceğini söyleyen Atakan, raylı sistem konusunda yaşanan süreç hakkında milletvekillerini bilgilendirerek, bu konuda uygun fizibilite ortaya çıkarsa bunun kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

Toplu taşıma ve elektronik ücret toplama sistemi (ada kart) konusunda çalışmaların devam ettiğini, sonuçlandırılması ardından ihaleye çıkılacağını anlatan Bakan Atakan, kaçak taksi ve taksimetre konusunda, takip sistemlerinin yer alacağı komplike bir yeni yasa tasarısı hazırlandığını ve dün itibarıyla Meclis’e sevk edildiğini söyledi.

“Şoför okulları denetlenmiyor” eleştirilerinin doğru olmadığını, bununla ilgili bir komisyon olduğunu ve en son Aralık ayının son haftasında denetlendiğini anlatan Bakan Atakan, sürüş ehliyet sınav sisteminin de değişeceğini ifade etti.

Sivil havacılığın tamamıyla dövize endeksli bir alan olduğuna dikkat çeken Bakan Atakan, herhangi bir alanda yaşanan döviz dalgalanmasının genel anlamdaki fiyatlandırmayı olumsuz etkilediğini kaydetti.

Buna paralel olarak Türk Sivil Havacılığının içinde bulunduğu türbülansa da işaret eden Bakan Atakan, ülkede bir havayolu şirketi kurulması için bakanlık olarak verilebilecek her türlü desteği vermeyi hazır olduklarını ancak buna uygun bir ekonomik ortamın bulunmamasının da bir gerçek olduğunun unutulmaması gerektiğini söyledi.

07/01/2020 15:42