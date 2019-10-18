Atakan Vodafone Türkiye Future Lab’ı ziyaret etti

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Vodafone Türkiye’nin İstanbul Teknik Üniversitesi işbirliğiyle İstanbul’da hayata geçirdiği akıllı teknoloji merkezi İTÜ Vodafone Future Lab’i ziyaret etti. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel’in eşlik ettiği ziyarette, Bakan Atakan’a ulaşım ve enerji çözümlerinin yanında haberleşme ve meteorolojik konularındaki son gelişmeler hakkında ayrıntılı bilgi verildi.

Atakan; Ulaşım, enerji, haberleşme ve meteoroloji alanlarında sunulan çözümleri inceledi

Beraberindeki bir heyetle birlikte İTÜ Vodafone Future Lab’i ziyaret eden Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel’den merkez hakkında ayrıntılı bilgi aldı. Özellikle ulaşım, enerji, haberleşme ve meteoroloji alanlarında sunulan çözümlerle yakından ilgilenen Bakan Atakan, merkez dolayısıyla Vodafone Türkiye ve İTÜ yetkililerini tebrik etti.

Ziyarete, Atakan’ın yanı sıra KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı, İTÜ Kuzey Kıbrıs Rektörü Prof. Dr. Ercan Kahya, KKTC Telsim Genel Müdürü Cenk Alper ve KKTC Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınarda katıldı.

Yeni nesil Ar-Ge ve teknoloji deneyim laboratuvarı olarak hayata geçirilen İTÜ Vodafone Future Lab’de, Nesnelerin İnterneti ve diğer yeni nesilteknolojiler kullanılarak, pek çok alanda işletmelerin ihtiyaçlarına uygun çözümler geliştiriliyor.

18/10/2019 19:42