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Atakan Vodafone Türkiye Future Lab’ı ziyaret etti

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18/10/2019

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Atakan Vodafone Türkiye Future Lab’ı ziyaret etti

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Vodafone Türkiye’nin İstanbul Teknik Üniversitesi  işbirliğiyle İstanbul’da hayata geçirdiği akıllı teknoloji merkezi İTÜ Vodafone Future Lab’i ziyaret etti. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel’in eşlik ettiği ziyarette, Bakan Atakan’a ulaşım ve enerji çözümlerinin yanında haberleşme ve meteorolojik konularındaki son gelişmeler hakkında ayrıntılı bilgi verildi.

Atakan; Ulaşım, enerji, haberleşme ve meteoroloji alanlarında sunulan çözümleri inceledi

Beraberindeki bir heyetle birlikte İTÜ Vodafone Future Lab’i ziyaret eden Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan  Yardımcısı   Hasan   Süel’den merkez   hakkında   ayrıntılı   bilgi   aldı. Özellikle  ulaşım,   enerji,   haberleşme  ve   meteoroloji   alanlarında   sunulan çözümlerle yakından ilgilenen Bakan Atakan, merkez dolayısıyla Vodafone Türkiye ve İTÜ yetkililerini tebrik etti.

Ziyarete,   Atakan’ın   yanı   sıra KKTC   Bayındırlık   ve   Ulaştırma   Bakanlığı Müsteşarı   Kemal   Bağzıbağlı,   İTÜ   Kuzey   Kıbrıs   Rektörü   Prof.   Dr.   Ercan Kahya,   KKTC   Telsim   Genel   Müdürü   Cenk   Alper ve KKTC   Telsim   Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınarda katıldı.

Yeni nesil Ar-Ge ve teknoloji deneyim laboratuvarı olarak hayata geçirilen İTÜ   Vodafone   Future   Lab’de, Nesnelerin   İnterneti   ve   diğer   yeni   nesilteknolojiler kullanılarak, pek çok alanda  işletmelerin ihtiyaçlarına  uygun çözümler   geliştiriliyor.

18/10/2019 19:42
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TAGS: Atakan Vodafone Türkiye Future Lab’ı ziyaret etti, haber, kıbrıs,
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