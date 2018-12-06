Atakan: Yaraları sarmaya başlıyoruz

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan BRT’ye yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Dün akşamdan beridir olayları yakından takip ettiklerini ifade ederek Meteoroloji’den gelen bilgiye göre şiddetli bir yağış beklenmediğini söyledi.

Atakan, yaraların sarılmaya başladığını kaydederek oluşan maddi zararların giderilmesi ve yol ile altyapı zararlarının giderilmesi için çalışacaklarını söyledi. Atakan, bilançonun ağır olduğunu ifade ederek imar planlarının gerekliliğini bun gibi acı olayların yeniden gösterdiğini belirtti.

Düzova, Kalkanlı Lefkoşa-Girne Anayolu gibi önemli zarar alan bölgelerde çalışmaların devam ettiğini kaydeden Atakan, Lefkoşa Girne Anayolu’nda ölümün meydana geldiği yolla ilgili bir sıkıntı olmadığını, yağmurun bariyerlerin altını açarak yıktığını belirtti.