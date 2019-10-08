Atakan’dan çarpıcı açıklamalar…

Turunçlu kavşağında meydana gelen ölümlü trafik kaza sonrası sosyal medyada yükselen "Bakan istifa etsin" söylemlerine ilişkin Kıbrıs Postası TV Ana Haber bültenine bağlanan Bakan Atakan, "İstifa tek başına çözüm olsa bir dakika bile düşünmem" dedi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, İrfan Batu’nun sunduğu Kıbrıs Postası TV Ana Haber bültenine bağlanarak; bakanlığa aktarılacak kaynak, kaynakla ihale edilecek ‘acil’ yollar, istifa çağrıları, yeni yasayla uygulanacak cezalar ve iki kişinin, bir aracın kaputu üzerine oturup yolculuk yaptığı olayla ilgili alınan karara ilişkin açıklamalarda bulundu.

“GEREKİSE BAZI ÖDEMELERİ KISACAĞIZ…”

İlk olarak bugün Maliye Bakanlığı tarafından, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na aktarılan 40 milyon TL’lik kaynak konusunda değerlendirmelerde bulunan Atakan, şöyle konuştu:

“Defalarca dile getirdiğimiz, süregelen bir kaynak sıkıntımız vardı. Birçok alandaki projelerimiz bu kaynak eksikliğinden dolayı hayata geçirilemiyordu. 20 Temmuz tarihinde imza edilen protokol çerçevesinde bir miktar kaynak akışı sağlandı. Bu süreç içerisinde bir kez daha Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’na teşekkür ediyorum. Gerçek anlamda bir kaynak yaratıldı diyebilirim. Bu kaynağın bir kısmı Bakanlığımıza aktarılacak. Yılsonuna kadar olan süre içerisinde elimizden geldiğince bunları hayata geçirmeye çalışacağız. Bugün itibariyle yağışlı döneme giriş yapıyoruz. Mevsimsel sıkıntılar olacak ama genel anlamda ciddi bir seferberliğe ihtiyaç olduğu düşüncesindeyim. 40 milyon TL’ye yaklaşacak kaynaktan bahsediyoruz ama tek başına bu kaynak yeterli değil. Toplumsal seferberliğe ihtiyaç var. Gerekirse 1 yıl boyunca, birçok şeyden vazgeçip, bazı ödemeleri kısacağız, bir kaynak yaratacağız ve bu kaynakla ciddi bir altyapı hamlesi yapacağız. Yıllık gereken rakam 160 milyon TL civarında bir bütçeye ihtiyacımız var. Oto korkuluklardan; tabelalara, yol çizimlerine kadar geniş proje var. Bütünsel anlamda önümüzdeki 30 yıl sorunsuz altyapı için ciddi bir silkinmeye ihtiyaç var diye düşünüyorum.”

“9 ACİL PROJE VAR… DOSYALARI SÜRATLE İHALE EDİLİYOR”

Ana Haber sunucusu İrfan Batu’nun “En çok aciliyeti olan projeler hangileri” sorusunu yanıtlayan Atakan, şöyle devam etti:

“9 acil proje var. Ülke genelinde, geçtiğimiz yılki yağışlardan çok fazla etkilenen yerler var. Biri Girne batı olarak isimlendirdiğimiz yolun ilk bölümü. Karpaz, Mesarya, Güzelyurt ve Lefke olmak üzere birçok proje var. Bunların hepsinin blokeleri bugün halledildi. Dosyaları süratle ihale ediliyor.”

“İSTİFA TEK BAŞINA ÇÖZÜM OLSA, BİR DAKİKA DÜŞÜNMEM”

“İstifa söylemleri çözüm mü?” sorusunu da yanıtlayan Atakan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“İstifa tek başına çözüm olsa, bir dakika düşünmem. Son dönemde yaşanan trafik kazaları ve yitirdiğimiz canların nedenlerine yoğunlaşmıyoruz. Biliyoruz yollarımız kötü. Yeterli standartlarda olmayan yollarımız var. Ama bu gerçeklikleri bilir şekilde hareket etmemiz gerekiyor. Bu yol seviyesiyle 130 KM hızla hareket etmememiz, iki elimiz direksiyonda olması gerekiyor. Dikkatimizin araç kullanımında olması gerekiyor. Biz küçük bir ülkede yaşıyoruz, geç kalacağımız en fazla 20 dakikadır.”

YENİ YASA... “ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİ İPTAL EDİLECEK”

Polisin trafikteki etkinliği konusunda da eksiklikler olduğuna dikkat çeken Atakan, PGM ile sürekli istişare içinde olduklarını, eksikliklerle ilgili görüştüklerini fakat bunların bahane olmadığının farkında olduğunu belirterek, polis otoritesinin yollarda hissedilmesi için çalıştıklarını söyledi. Trafikle ilgili hazırlanan yeni ceza yasasına ilişkin de bilgiler veren Bakan Atakan, “çok caydırıcı cezalar olacak fakat bunların denetlenmesi gerekiyor” dedi. Uygulanacak cezalardan örnek veren Atakan, cezayı şöyle aktardı:

“Örneğin bir vatandaş bilecek ki, belli bir promil üzerinde alkol aldığında ehliyeti iptal olacak, sıfırdan ehliyet alacak ve çok ciddi bir para cezası ödeyecek. Bu caydırıcılık önemli diye düşünüyorum.”

Kaynak: Kıbrıs Postası

08/10/2019 21:54