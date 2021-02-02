Atakan’dan toplantı sonrası açıklama yapılmamasına tepki…  

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02/02/2021

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Atakan’dan toplantı sonrası açıklama yapılmamasına tepki…  

Halkın Partisi milletvekili Tolga Atakan, Başbakan Ersan Saner ve bakanların toplantısının ardından açıklama yapmamasını eleştirdi “Sessizce toplandı, bir dizi görevden alma/atama daha yapıp sessizce dağıldı..." dedi.

Tolga Atakan'ın bahsettiği görevden alma ve atamalar ise Resmi Gazete’de yayımlandı.

Atakan'ın açıklaması şöyle:

Vakalar arttı, Üst Kurul bir dizi karar güncellemesi yaptı. Bakanlar Kurulu ise daha önce yaptığı “2 Şubat tarihinde yapılacak değerlendirme toplantısına kadar...” açıklamasını unutup sessizce toplandı, bir dizi görevden alma/atama daha yapıp sessizce dağıldı.. #KaraMizah

Atakan'ın bahsettiği atama kararları:

 

02/02/2021 21:48
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TAGS: tolga atakan, haberkibris, bakanlar kurulu, tepki,
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