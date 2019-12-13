Atakan:Geçitkale Havaalanı İHA'lar için kullanılacak

Bakanlar Kurulu, Geçitkale Havaalanı'nın insansız hava araçlarının (İHA) faaliyetinde kullanılmasına onay verdi. Konuyla ilgili olarak Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan Meclis’te şu açıklamalarda bulundu;

KKTC Hükümeti olarak Doğu Akdeniz’de yaşanan son gelişmeler ışığında KKTC ve Türkiye’nin meşru hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla oluşan gereklilik ve talep üzerine Geçitkale Havaalanı’nın insansız hava araçlarıyla yürütülecek faaliyetler için kullanılmasına izin verildi.

Geçitkale Havalimanı'na ait yürürlükte bulunan sözleşmenin ilgili maddeleri uyarınca alınan bu karar hakkında sözleşmenin diğer tarafı da bilgilendirilmiştir. Bu noktada sözleşmenin halen yürürlükte olan 11. Maddesi uyarınca Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın gerektiği anda talep etmesi halinde bu iznin verilebileceği zaten sözleşmede yazmaktaydı.

Bu noktada merak edilen konular çerçevesinde şunu özellikle vurgulamak gerekiyor; Geçitkale Havalimanı içerisinde halen daha Sivil Havacılık Dairesi kullanımında ve kontrolünde bulunan seyrüsefer cihazları ve radar cihazlarının kullanımı ve koordinesi devam edilecek.

Geçitkale Havalimanı'ndan veya Geçitkale Havalimanı’na yapılacak her türlü insansız hava aracı uçuşu Sivil havacılık Dairesi, Ercan Smart Bina ve Hava Trafik Kontrol Birimleri tarafından koordine ve kontrol edilecek.

Doğu Akdeniz bölgesinde oluşabilecek her türlü arama kurtarma faaliyetleri Geçitkale Havalimanı üzerinden koordine edilebilecek.

Buna ek olarak yasa dışı göç ve diğer tehditler dikkate alındığında ve yine buna ek olarak doğalgaz konusunda yapılan arama ve kazı faaliyetleri işlemlerine çeşitli deniz unsurları da refakat etmektedir. En önemlisi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi bir süre önce İsrail’le karşılıklı İnsansız Hava Aracı alımı noktasında yapmış olduğu anlaşmalarda bu yönde bir karar alınmasına etkili olmuştur.

13/12/2019 23:20