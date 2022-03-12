Atakara: Güneş enerji panelleri mimari projelerin bir parçası olmalı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Cemil Atakara, çatı ve cephe sistemlerinde sürdürülebilir sistemlerin her geçen gün önem kazandığını ancak bina çatılarında yer alan güneş enerji panellerinin yerleşiminde belirli standartların uygulanmamasının ciddi görsel kirliliğe neden olduğunu kaydetti.

Günümüzde fosil atıkların yerine temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarının alternatif olarak kullanıldığına dikkat çeken Atakara, alternatif enerji kaynaklarının başında rüzgar, hidroelektrik ve ada özelinde ise güneş enerjisi geldiğini söyledi.

Prof. Dr. Atakara güneş panellerinin uygulanması esnasında dikkat edilmesi gereken unsurlar bulunduğunu aktararak, bu nedenle elektrik mühendisleri ile mimarların ortak çalışma yürütmelerinin önemli olduğunu kaydetti.

Güneş panellerinin ebatları bakımından bina kabuğuna ciddi etkileri olduğuna dikkat çeken Atakara, söz konusu panellerin mimari cephelere etkisinin ilgili mimar tarafından mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Atakara, tasarım esnasında binaya entegre olabilecek çözümlerin en ideal çözümler olabileceğini de belirterek, tasarımın bir parçası olmadan gelişigüzel ve sadece daha fazla verim almak için kontrolsüzce çatılara uygulanan bu sistemlerin deprem ve fırtına dayanıklılık adına bir çok sıkıntıya neden olabileceği gibi ciddi anlamda görsel kirlilik de yarattığını sözlerine ekledi.

Mimari tasarım yapmanın çok yönlü bir mekanizmalar zinciri olduğunu hatırlatan Atakara, günümüz koşullarında öne çıkan güneş panel sistemlerinin de göz ardı edilmemesi gerektiğini aktardı.

Atakara, tasarımın bir parçası olmadan özellikle çatılarda kullanılan bu sistemlerin hem yapısal hem de estetik olarak problemlere yol açtığını söyleyerek, “Güneş enerji panelleri konusunda belli standartların uygulanıyor olması ve mimarların bu standartlar çerçevesinde tasarımlarını yapmaları yaygınlaşmakta olan bu sistemlerin çevreye vereceği görsel kirlilik potansiyelini engelleyecektir” şeklinde konuştu.

Güneş panellerinin yaygınlaştırılmalarının önemli olduğunu ifade eden Atakara, “Ancak çevrenin her yönü ile ele alınması ve değerlendirilmesi gerekiyor. Güneş panellerine getirilen yasal standartların uygulaması mutlaka bir mimari tasarım üzerinden yapılmalıdır” dedi.

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12/03/2022 10:53