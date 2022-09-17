Atakaş Hatayspor'da Serkan Özbalta ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da Serkan Özbalta dönemi sona erdi. Akdeniz ekibi; 6 haftada alınan 5 mağlubiyet, 1 beraberlik sonrası 43 yaşındaki teknik direktörle karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da Serkan Özbalta dönemi sona erdi. Lige çok kötü bir başlangıç yapan ve 6 maçta 5 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak 1 puanla 19. sırada yer alan Akdeniz ekibinde 43 yaşındaki teknik direktörle yollar karşılıklı olarak ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Teknik direktörümüz Serkan Özbalta ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Serkan Özbalta ve ekibine emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.'' ifadeleri kullanıldı.

Hatay'da Kayserispor'a 4-0 kaybedilen maçın ardından görevi bırakma kararı alan 43 yaşındaki teknik adam, Ömer Erdoğan'ın ayrılığı sonrası sezon başı takımı devralmıştı. Başkent ekibi Ankara Keçiörengücü ve Manisa FK'da 2. Lig şampiyonlukları yaşayan Özbalta, ilk Süper Lig deneyimini ise Altay'da yaşamış, İzmir temsilcisinde 7 maç görevde kalmıştı.

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17/09/2022 19:56