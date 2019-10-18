Atakom’u Gururlandıran Ödül

Ülkemizin en büyük ve önemli işletmeleri arasında yer alan Atakom Ticaret LTD.’ den büyük başarı.

Uluslararası lider bir Türk gıda şirketi olmak hedefiyle çalışmalarına devam eden Yıldız Holding, bünyesinde bulundurduğu Pladis (Godiva, McVitie’s, Ülker) için 2018 yılı içerisinde yapılan ürün ve marka tanıtımı alanında Atakom Ticaret LTD’yi “En Başarılı Lansman” ödülüne laik görüdü.

Atakom; Rusya, Gürcistan, Azerbaycan, İran, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan, Moğolistan, Çin ve Afganistan gibi kendi bölgesinde yer alan tüm ülke distribütörlerini geride bırakarak “En başarılı distribütör” ünvanını almaya hak kazandı.

Ödülün kendileri için çok anlamlı ve bundan sonraki çalışmaları için oldukça motive edici olduğunu belirten Atakom LTD. Direktörü Mert Atakan, bundan sonraki yıllarda da bu alandaki ödüllerin en büyük adayları olduklarını, hem Atakom hem de ülkemiz için daha da özverili bir şekilde çalışmaları gerektiğini söyledi.

18/10/2019 12:59