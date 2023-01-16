Atalanta, Dünya Kupası kahramanını rezil etti!
İtalya Ligi'nde Atalanta, Salernitana'yı 8-2 yendi. Merih Demiral, sonradan oyuna girerken; 8 gol, Dünya Kupası kahramını Guillermo Ochoa'nın kalesine atıldı.
16/01/2023
Atalanta, Salernitana'yı gole boğdu: 8-2. Ev sahibi ekibin gollerini Boga (5), Ademola Lookman (20, 54), Scalvini (23), Koopmeiners (38), Hojlund (41), Ederson (61) ve Zortea (85) attı.
Salernitana'nın kalecisi Dünya Kupası kahramanı 37 yaşındaki Guillermo Ochoa, 38. dakikada penaltı atışını kurtarmasına karşın dönen topta ve 8 topta çaresiz kaldı. Meksikalı kaleci, kariyerinde en fazla golü yediği maçı geride bıraktı.
Milli futbolcumuz Merih Demiral, 58. dakikada oyuna girdi. Maçı 8-2 kazanan Atalanta, kulüp tarihinin en gollü galibiyetini aldı.