Atalanta, Dünya Kupası kahramanını rezil etti!

Atalanta, Salernitana'yı gole boğdu: 8-2. Ev sahibi ekibin gollerini Boga (5), Ademola Lookman (20, 54), Scalvini (23), Koopmeiners (38), Hojlund (41), Ederson (61) ve Zortea (85) attı.



Salernitana'nın kalecisi Dünya Kupası kahramanı 37 yaşındaki Guillermo Ochoa, 38. dakikada penaltı atışını kurtarmasına karşın dönen topta ve 8 topta çaresiz kaldı. Meksikalı kaleci, kariyerinde en fazla golü yediği maçı geride bıraktı.

Milli futbolcumuz Merih Demiral, 58. dakikada oyuna girdi. Maçı 8-2 kazanan Atalanta, kulüp tarihinin en gollü galibiyetini aldı.

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16/01/2023 11:02