Atalanta liderliği bırakmadı

Serie A'nın 18. haftasında Atalanta geri düştüğü maçta Lazio ile 1-1 berabere kaldı. Bergamo temsilcisi liderliğini sürdürdü.

Serie A'nın 18. haftasında Lazio ve Atalanta, Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaştı.

Ev sahibi takım 27. dakikada Dele-Bashiru'nun golüyle öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. Atalanta 88. dakikada Brescianini'nin golüyle skora eşitlik getirdi. Mücadele 1-1 sona erdi.

Atalanta puanını 41 yaptı ve yeni yıla Inter'in 1 puan önünde lider girdi. Lazio ise puanını 35 yaptı.