Atalanta'dan Serie A'ya farklı başlangıç

İtalya Serie A'nın ilk hafta maçında Lecce,

Atalanta'yı konuk etti. Via Del Mare Stadı'nda oynanan maçtan misafir takım 4-0 galip ayrıldı.



Atalanta'ya galibiyeti getiren golleri 35 ve 66. dakikalarda Marco Brescianini ile 45 ve 57. dakikalarda Mateo Retegui attı.



Rakibini farklı yenen Atalanta 3 puanla liderliğe yükseldi.



Serie A'da ilk haftanın kapanış maçında bu akşam TSİ 21.45 Juventus, Como'yu konuk edecek.