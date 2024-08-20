Atalanta'dan Serie A'ya farklı başlangıç

Atalanta, Serie A'da ilk hafta maçında konuk olduğu Lecce'yi farklı mağlup etti.

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20/08/2024

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Atalanta'dan Serie A'ya farklı başlangıç

İtalya Serie A'nın ilk hafta maçında Lecce,

Atalanta'yı konuk etti. Via Del Mare Stadı'nda oynanan maçtan misafir takım 4-0 galip ayrıldı.

Atalanta'ya galibiyeti getiren golleri 35 ve 66. dakikalarda Marco Brescianini ile 45 ve 57. dakikalarda Mateo Retegui attı.

Rakibini farklı yenen Atalanta 3 puanla liderliğe yükseldi.

Serie A'da ilk haftanın kapanış maçında bu akşam TSİ 21.45 Juventus, Como'yu konuk edecek.

20/08/2024 10:07
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TAGS: Atalanta, Serie A
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