Atalay: Çalışmalara destek vermeye hazırız

Din İşleri Başkanı Talip Atalay, ülkede meydana gelen sel felaketi ve yaşanan can kayıpları konusunda açıklama yaptı.

“Ülke genelinde meydana gelen su baskınları ve çok sayıda vatandaşımızın mağdur olması şahsımda ve camiamda büyük üzüntüye neden olmuştur” diyen Atalay, oluşan sele kapılan 3 gencin hayatını kaybetmesinin, bir kişinin de akıbetinin henüz bilinmiyor olmasının üzüntülerini kat kat artırdığını söyledi.

Atalay “Kayıp gencimizin sağ salim bulunması için dua ediyoruz” dedi.

“ÇALIŞMALARA DESTEK VERMEYE HAZIRIZ”

“Ülkemizin seferber olan tüm birimleri gibi, Başkanlığımız da ihtiyaç duyulması halinde, tüm imkânlarıyla, çalışmalara destek vermeye, vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için katkı koymaya hazırdır” diyen Atalay, oluşan mağduriyetlerin giderilmesi ve zor günlerde toplumsal dayanışmanın öneminin Cuma Hutbesi’nde de cemaatin dikkatine getirileceğini belirtti.

Atalay açıklamasını şöyle sonlandırdı:

“Hepimizi derin üzüntüye boğan ve yaşanan felakette hayatlarını kaybeden genç kardeşlerimize Allah’tan rahmet, acılı ailelerine başsağlığı ve sabır dilerim.

Rabbim ülkemizi ve halkımızı her türlü felaketten korusun.”