Atalay hükümet sorununu anlattı

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13/02/2025

Atalay hükümet sorununu anlattı

 

YDP Milletvekili Talip Atalay, BRT’de katıldığı programda, hükümet partilerinin genel sekreterlerinin Pazartesi ya da Salı Günü bir araya geleceğini açıkladı.

Atalay, söz konusu toplantıda hükümet programının gözden geçirileceğini söyledi.

Atalay, “ Bize hükümet ortağı olduğumuz hissettirilsin istiyoruz. Amacımız kriz çıkarmak değil. Başbakan’dan bize karşı biraz daha fazla anlayış bekliyoruz” dedi

Her hükümette olduğu gibi partiler arası sorun olmasının doğal bulduklarını belirten Atalay, UBP’li bakanlar arasında da sorun olduğunu söyledi.

Atalay, hükümette kalıp, ülkenin sorunlarını çözmek istediklerini sözlerine ekledi.

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TAGS: Talip atalay
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