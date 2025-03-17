Atalay: ''Kıbrıs’ta federasyon tezi artık gerçekçi değil''

YDP Milletvekili Talip Atalay, Cenevre'de Haber Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi'nin sorularını yanıtladı, Kıbrıs sorunu ve uluslararası ilişkiler konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Atalay, sürecin en umut verici noktasında Rum tarafının olumsuz tutumu nedeniyle ilerlemenin engellendiğini belirtti. Federasyonun geçmişte Türk tarafının bir tezi olduğunu ancak şu anda devlet söyleminin ön plana çıktığını ifade etti. Uluslararası alanda bu söylemin ne kadar karşılık bulacağı ise ayrı bir tartışma konusu olarak değerlendirildi.

Rum tarafının Türklerle gücü paylaşmak istemediğini vurgulayan Atalay, dini liderlik döneminde de bu durumu yakından deneyimlediğini söyledi. Atalay, güvenin olmadığı bir ortamda yapılacak anlaşmaların uzun ömürlü olmayacağını ifade etti.

Crans Montana sürecinde Cumhurbaşkanı Akıncı'nın pozitif yaklaşım sergilediğini ancak Rumların tutumu nedeniyle sonuç alınamadığını belirten Atalay, Kıbrıs meselesinin artık sadece Kıbrıslılara bırakılacak bir konu olmadığını, Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'nun şekillenmesiyle birlikte uluslararası bir boyut kazandığını dile getirdi.

Atalay, Birleşmiş Milletler'in (BM) süreçte etkisiz kaldığını ve küresel güçlerin çıkarlarının Kıbrıs meselesini şekillendirdiğini söyledi. Türkiye'nin güçlü pozisyonunun Kıbrıs Türkleri için en büyük dayanak olduğunu vurgulayan Atalay, ekonomik güçlenme ve bürokrasinin hızlandırılması gerektiğini belirtti.

Kıbrıs'ta tarafların pozisyonlarının net olduğunu ifade eden Atalay, federasyon tezinin zorlanacağı ancak sonuç alınmasının zor olacağını dile getirdi. Sürecin yeniden başlatılması çabalarının devam edeceğini belirten Atalay, Kıbrıs Türklerinin taleplerinin mantıklı olduğunu ve Türkiye'nin desteğiyle ellerinin güçleneceğini ifade etti.

Son olarak, Atalay, Kıbrıs Türklerinin kendi işlerini kendilerinin görmesi gerektiğini ve güçlü bir yapı inşa ederek müzakerelerde avantaj sağlamaları gerektiğini vurguladı.