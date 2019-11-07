Atalay, Mevlid Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı

Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay, Mevlit Kandili’nin tüm insanlığa yapılan yeni bir kurtuluş çağrısı olarak görülmesi gerektiğini belirtti.

Atalay, Hz. Muhammed (S.A.V.)’in Hicri Takvime göre doğduğu gün vesilesiyle idrak edilen Mevlid Kandili vesilesiyle yayımladığı mesajda, “Kandiller, gönül dünyamızı arındırma temizleme fırsatı, nefsimizi yanıltıcı arzu ve isteklerden uzaklaştırma imkânlarını sunan kutlu zaman dilimleridir” dedi.

Bu mübarek gecede mazlumların kurtuluşu, dünyanın huzur ve güven içinde yaşanacak bir yer olması için dua ve niyazda bulunma çağsı yapan Atalay, “Mevlid Kandili sadece Müslümanlara değil, tüm insanlığa yapılan yeni bir kurtuluş çağrısı olarak görülmeli ve bu bilinçle idrak edilmelidir” dedi.

Atalay, “İnsan onurunu zedeleyen, toplumsal hayatımızı olumsuz yönde etkileyen aile içi sorunlar, kadına yönelik şiddet ve kadınların maruz kaldığı ayrımcılık, insan haklarına yönelik tecavüzler, çevreye karşı ilgisizlik, kötü ve zararlı alışkanlıklar gibi ortak duyarlılık gerektiren sosyal sorunlarla mücadele, her inanan için temel dini görevlerden kabul edilir” dedi.

TÜM CAMİLERDE PROGRAM DÜZENLENECEK

Mevlid Kandili vesilesiyle tüm camilerde programlar düzenleneceğini belirten Atalay,

Lefkoşa Hala Sultan Camisi’nde 18.30-19.30 arası icra edilecek programın BRT'den canlı yayınlanacağını kaydetti.

Din İşleri Başkanlığı’nın, Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2019 Mevlid Kandili için açıkladığı "Peygamber ve Aile" temasını benimsediğini kaydeden Atalay, Din Hizmetleri Müşavirliği ile işbirliğinde 9 Kasım Cumartesi saat 13.00'de Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Bünyamin Kahraman'ın konuşmacı olarak katılacağı "Peygamber ve Aile" konulu konferans düzenleneceğini kaydetti.

Atalay, “Halkımızın, milletimizin ve tüm Müslümanların Mevlid Kandili’ni kutlar, başta yakın coğrafyamız olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinde cereyan eden üzücü olayların son bulmasını Cenabı Hak’tan niyaz ederim” dedi.

07/11/2019 19:46