Atalay: Oruçluyken pcr testi yapılmasında bir sakınca yok

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12/04/2021

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Atalay: Oruçluyken pcr testi yapılmasında bir sakınca yok

Din İşleri Başkanı Talip Atalay, oruçluyken PCR testi yapılmasında bir sakınca olmadığını söyleyerek, şöyle konuştu:

“Oruçluyken aşı yapılabilir mi sorusunu cevaplamak ise ileri dini ve tıbbi uzmanlık gerektirir. Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde, alanının seçkin bilim insanlarından oluşan ve bu tür sorulara İslam dini açısından cevap vermek üzere kurulmuş olan Din İşleri Yüksek Kurulu ‘besin değeri taşımayan aşılar orucu bozmaz’ kanaatindedir ve bu görüş basınla da paylaşılmıştır.  Yani Din İşleri Yüksek Kuruluna göre oruçlu bir kişi aşı olabilir ve PCR testi yaptırabilir.” 

12/04/2021 16:13
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TAGS: talip atalay, aşı, oruç, pcr testi
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